У Франківську відреставрували фасад "будинку з химерами".

 

В Івано-Франківську завершили реставрацію фасаду однієї з найвідоміших архітектурних пам’яток міста – будинку на вул. Шевченка, 44, який завдяки оздоблювальним елементам називають також «будинком із химерами».

 

 

 

Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

 

У будинку, де за часів австро-угорської імперії, роташовувалася Перша українська гімназія відреставрували фасад, балкон, вхідні двері, а також ліпнину на фасаді. Роботи виконано за 1 мільйон 840 тисяч гривень.

 

 

Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

 

Під час реставрації відновили втрачені елементи ліпнини та скульптури атлантів-химер.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

У 1905 році на вимогу української громадськості австрійський уряд дав згоду на відкриття української гімназії в Станиславові. Спочатку, для потреб гімназії орендували приміщення на вулиці Яна ІІІ Собесько­го, 26. Потім, з 1908 її розмістили у будинку на вул. Липовій (сучасна вул. Шевченка). Станиславська українська гімназія була закрита радянською владою у 1939 році, і перетворена в середню школу. Відновлена у 1992 році.

 

В останньому щорічному рейтингу ТОП-200 шкіл України за підсумками ЗНО Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради посіла 22-ге місце.

 

20.10.2020

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