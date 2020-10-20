У Франківську відреставрували фасад "будинку з химерами".

В Івано-Франківську завершили реставрацію фасаду однієї з найвідоміших архітектурних пам’яток міста – будинку на вул. Шевченка, 44, який завдяки оздоблювальним елементам називають також «будинком із химерами».
Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv
У будинку, де за часів австро-угорської імперії, роташовувалася Перша українська гімназія відреставрували фасад, балкон, вхідні двері, а також ліпнину на фасаді. Роботи виконано за 1 мільйон 840 тисяч гривень.
Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv
Під час реставрації відновили втрачені елементи ліпнини та скульптури атлантів-химер.
ДЛЯ ДОВІДКИ
У 1905 році на вимогу української громадськості австрійський уряд дав згоду на відкриття української гімназії в Станиславові. Спочатку, для потреб гімназії орендували приміщення на вулиці Яна ІІІ Собеського, 26. Потім, з 1908 її розмістили у будинку на вул. Липовій (сучасна вул. Шевченка). Станиславська українська гімназія була закрита радянською владою у 1939 році, і перетворена в середню школу. Відновлена у 1992 році.
В останньому щорічному рейтингу ТОП-200 шкіл України за підсумками ЗНО Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради посіла 22-ге місце.
20.10.2020