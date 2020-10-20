У Франківську відреставрували фасад "будинку з химерами".

В Івано-Франківську завершили реставрацію фасаду однієї з найвідоміших архітектурних пам’яток міста – будинку на вул. Шевченка, 44, який завдяки оздоблювальним елементам називають також «будинком із химерами».

Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

У будинку, де за часів австро-угорської імперії, роташовувалася Перша українська гімназія відреставрували фасад, балкон, вхідні двері, а також ліпнину на фасаді. Роботи виконано за 1 мільйон 840 тисяч гривень.

Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

Під час реставрації відновили втрачені елементи ліпнини та скульптури атлантів-химер.