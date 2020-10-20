Українська мова у більшості шкіл лише "до дзвінка", – дослідження Інституту мови.

 

Переважна більшість загальноосвітніх шкіл в Україні мовою навчання мають українську, проте загальний шкільний простір досі є двомовним.

 

Про це заявила кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАНУ Оксана Данилевська під час круглого столу "Мова", повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"Якщо на початок проголошення української незалежності 1991 року українською мовою навчалося лише 47% школярів, то сьогодні ми маємо цифру 90%", – сказала вона.

 

Водночас науковиця зауважила, що, згідно з даними проведеного Інститутом української мови дослідження, насправді простір українських шкіл по всій Україні, за винятком західних областей, є двомовним.

 

"В Україні склалася парадоксальна ситуація, коли в освітніх закладах набув поширення такий вияв лінгвізму, як диглосія, коли мови чітко розподілені функційно. Так, українською мовою кращої або гіршої якості послуговуються на умовах, нею викладають, але мовою спілкування на перервах, позашкільних заходів, мовою спілкування вчителів із батьками, дітей поміж собою є російська мова", – підкреслила Данилевська.

 

З її слів, така ситуація не завжди сприяє вихованню "українськомовної стійкості".

 

"Діти приймають те, що для школи мають бути чітко прописані правила. І от правило має бути одне, загальне для всіх: якщо це школа з українською мовою навчання, то, безумовно, вчителі мають користуватися цією мовою, не демонструючи подвійні стандарти, коли вони у класній кімнаті користуються українською, а лише лунає дзвоник, виходять у коридор – і перемикаються на російську. Такий приклад є набагато дієвішим і переконливішим у реальному житті для засвоєння певної мовної поведінки", – наголосила науковиця.

 

20.10.2020

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