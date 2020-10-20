Послання Зеленського до ВР: Президент хоче покарати попередників за Крим без бою.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради заявив, що "ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність".

Про це він сказав під час своєї промови у ВР у вівторок, описуючи політику держави у сфері безпеки, повідомляє УНІАН.

"Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникло навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, територіальну цілісність або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи", – сказав Зеленський.

З його слів, "ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність". І, зауважив Зеленський, "питання не в помсті, а в справедливості".

Володимира Зеленського ображає, коли його звинувачують у підриві боєздатності держави. Він розкритикував старі білборди опонентів зі згадками про армію і пообіцяв, що в державному бюджеті на 2021 рік фінансування української армії буде не меншим, ніж цього року.

"Були [на виборах] фейкові повістки у військкомат, страшилки, що Зеленський розвалить армію. Все це було. А є беззаперечні факти, що в 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України", – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що в часи коронокризи бюджет "не зменшився ні на гривню". "І не розганяйте, будь ласка, зраду, що у 2021 році ми скоротимо кошти на військо. Я не дозволю цього зробити", – затявся Зеленський.

Керівник держави додав, що в нинішньої влади не було таких бігбордів, але "ми зміцнюємо армію на ділі".

Зеленський похвалився, що Конгрес США затвердив військову допомогу Україні на суму 250 млн доларів, а у Великій Британії підписано угоду на 1 млрд 250 млн фунтів стерлінгів для зміцнення Військово-морських сил України. "Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону", – сказав він.

Президент також похвалився, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Все – щоби "більш ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, посягнути на нашу територіальну цілісність або відібрати в України частину територію без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи", – заявив Зеленський.

Загалом, Володимир Олександрович визнав, що бути президентом не так легко, як йому здавалося.

"Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться нам все нам з вами? Так!", – сказав Зеленський.

Зокрема, Володимир Зеленський незадоволений антикорупційною політикою та відсутністю посадок. Він вважав, що після криміналізації відповідальності за незаконне збагачення багатьох корупціонерів покарають.

Колишній комік "Кварталу 95" каже, що кожну нараду з правоохоронцями починає із питання: "Де посадки?".

"Ефективна протидія корупції. У моїй програмі написано – не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Та є підозра, що правоохоронні органи дочитали речення не до кінця і сприймають як завдання лише першу частину – «не боротьба з корупцією»", – нарікає Зеленський.

Президент додав, що йому "все це набридло".

"Люди кажуть: весна прийшла. Де посадки? Вірите чи ні, але саме цим питанням та словами, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками правоохоронних органів", – додав керівник держави.

Президент запевнив, що в Україні створено всі умови для ефективної боротьби з корупцією. "Ми повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Є можливість конфіскації незаконних активів. Повна оперативна незалежність НАБУ і САП, якої не було з 2015 року. Запустили роботу Вищого антикорупційного суду. Перезавантажили НАЗК", – сказав він.