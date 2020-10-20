В Україні новий максимум смертей від ковіду – 113 летальних випадків за добу.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 5469 нових захворювань на COVID-19. Загальна кількість випадків ковіду зросла до 309 107.

Про це йдеться в даних, поширених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО у вівторок.

За добу в Україні констатували смерть 113 людей унаслідок ускладнень, спричинених вірусом SARS-CoV-2, що є новим максимумом добових летальних випадків за час пандемії в Україні. Загальна кількість померлих зросла до 5786.

Найбільше нових захворювань виявили в Києві (462), на Харківщині (446), на Житомирщині (376).