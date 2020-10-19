Харківська влада порівняла становище в реґіоні з весняною Ломбардією.

 

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер визнав становище із поширенням коронавірусної хвороби у Харкові критичним і порівняв його із драмою весняної Ломбардії.

 

Про це Кучер написав на своїй сторінці у Facebook. Нагадаємо, із понеділка Харків, а разом з ним Люботин і Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони внесено до червоної епідемічної зони.

 

 

"Друзі, жарти закінчилися. Відсьогодні Харків та деякі райони області офіційно у «червоній зоні» карантину. Що це означає? По-перше, це означає, що ситуація в місті вкрай критична", – підкреслив він.

 

Кучер закликав мешканців Харкова дотримуватися протиепідеміологічних вимог, зокрема дотримуватися соціальної дистанції, носити маски у громадських місцях та регулярно мити руки та використовувати антисептичні засоби.

 

"Вам самовпевнено обіцяли «порвати коронавірус», але щось пішло не так. Ви повірили в диво, але дива не сталося. Сталося те, що ми бачили раніше в Італії. Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області", – заапелював він.

 

Харківська область – лідер України за кількістю активних випадків коронавірусної хвороби (23 050 недужих).  

 

19.10.2020

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