В Україні вже жодна область не надається для пом'якшення карантину.

 

Станом на 19 жовтня в Україні вже жодна область не надається для послаблення карантинних обмежень через поширення COVID-19.

 

Це випливає із даних про індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням коронавірусної хвороби, оприлюднених на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

 

 

Згідно з таблицею, станом на 19 жовтня жоден із реґіонів не відповідає нормативу показника захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

 

Зокрема, на Сумщині показник захворюваності становить 343,5 на 100 тисяч осіб, на Хмельниччині – 325,2, на Харківщині – 307,6.

 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив механізм "адаптивного карантину", котрий передбачає встановлення "жовтого", "помаранчевого" або "червоного" рівнів епідемічної небезпеки на території регіонів зі значним поширенням COVID-19. Щотижня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на підсаві оцінювання п'яти індикаторів приймає рішення про епідемічне зонування.

 

19.10.2020

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