Франція планує депортувати понад дві сотні підозрілих азилянтів.

Таким чином французька влада реагує на вбивство ісламським радикалом вчителя під Парижем.

 

 

Влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного ісламського екстреміста після вбивства під Парижем вчителя ліцею Самюеля Паті (Samuel Paty). Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен (Gerald Darmanin) скерував відповідне доручення місцевим владам. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела в профспілці поліції.

 

Відомо, що 180 осіб з числа тих, котрі підлягають депортації, наразі перебувають у в'язницях. Решта – будуть затримані найближчим часом.

 

Нагадаємо, що 47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в сатиричному журналі Charlie Hebdo. 16 жовтня у вагоні метро на Паті з криками «Аллах акбар!» напав озброєний кухонним ножем молодий чоловік. Він убив і обезголовив викладача, а потім запостив у Twitter фотографію тіла вчителя, супроводивши її повідомленням про те, що щойно скоїв убивство.

 

Згодом нападника застрелила поліція. Ним виявився народжений в Москві 18-річний чеченець Абдуллах А., котрий, за даними російського посольства в Парижі, разом з родиною виїхав з Росії 2008 року й отримав у Франції політичний притулок.

 

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Жан Кастекс різко засудили цей злочин, відзначивши, що він має яскраві ознаки ісламістського тероризму. «Один з наших співгромадян був сьогодні убитий, тому що він розповідав учням про свободу вираження поглядів. Наш співвітчизник зазнав жахливого нападу, став жертвою теракту, скоєного ісламістом», – заявив Макрон.

 

У межах розслідування теракту французькі правоохоронці затримали дев'ятьох осіб. Частина затриманих – родичі нападника, в тому числі один неповнолітній. Затримано також батьків учнів школи, де працював убитий педагог, і низку осіб, не пов'язаних із родиною терориста. За даними прокуратури, зведена сестра одного із заарештованих була членкинею терористичного угруповання «Ісламська держава».

19.10.2020

До теми

Собаки по-іншому впізнають обличчя
Мозок собаки сильніше реагує на представників свого виду та не має спеціальних ділянок для розпізнавання обличчя.
18.10.20 | | Наука
Елегія теплих слів
Василь МАХНО
ці слова спресованої м’якоті ближні береги з якими плавати пагорби що втримуються віршем
17.10.20 | | Дискурси
Нобель з економіки: за розвиток теорії аукціонів
Шведська королівська академія наук нагородила П. Мілґрома та Р. Вілсона за розвиток теорії аукціонів — відгалуження теорії ігор.
17.10.20 | | Наука
Клани Киргизстану
Максим МУЛЯР
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков подав до демісії. Главою держави став новоспечений прем'єр Садир Жапаров. Загалом ситуація виглядає дуже непевною.
16.10.20 | | У світі
Оцифрована мистецька періодика
«Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття» – проєкт, спрямований на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво XX століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.
16.10.20 | | Штука
Так ми на острів Еею приїхали згодом
Ганна Улюра
Цирцея не хоче належати до тих, серед кого народилася і виросла, вона відкидає ідею фатуму і призначення, вона спростовує свою «божественну природу», щоб згодом підважити і «жіноче буття», ширше – вона протистоїть тому, щоб біологія/фізіологія визначала її долю.
15.10.20 | | Штука
Уродини «Піккардійської Терції»
Андрій Капраль
Два основних сольних голоси (які співають поезію й основну мелодію), а решта – це група, яка умовно виконує інструментальні партії, тільки голосами. Отже, люди, слухаючи акапельні колективи, чітко можуть зрозуміти, що це – саме ми.
14.10.20 | | Штука
Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.