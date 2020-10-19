Франція планує депортувати понад дві сотні підозрілих азилянтів.

Таким чином французька влада реагує на вбивство ісламським радикалом вчителя під Парижем.

Влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного ісламського екстреміста після вбивства під Парижем вчителя ліцею Самюеля Паті (Samuel Paty). Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен (Gerald Darmanin) скерував відповідне доручення місцевим владам. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела в профспілці поліції.

Відомо, що 180 осіб з числа тих, котрі підлягають депортації, наразі перебувають у в'язницях. Решта – будуть затримані найближчим часом.

Нагадаємо, що 47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в сатиричному журналі Charlie Hebdo. 16 жовтня у вагоні метро на Паті з криками «Аллах акбар!» напав озброєний кухонним ножем молодий чоловік. Він убив і обезголовив викладача, а потім запостив у Twitter фотографію тіла вчителя, супроводивши її повідомленням про те, що щойно скоїв убивство.

Згодом нападника застрелила поліція. Ним виявився народжений в Москві 18-річний чеченець Абдуллах А., котрий, за даними російського посольства в Парижі, разом з родиною виїхав з Росії 2008 року й отримав у Франції політичний притулок.

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Жан Кастекс різко засудили цей злочин, відзначивши, що він має яскраві ознаки ісламістського тероризму. «Один з наших співгромадян був сьогодні убитий, тому що він розповідав учням про свободу вираження поглядів. Наш співвітчизник зазнав жахливого нападу, став жертвою теракту, скоєного ісламістом», – заявив Макрон.

У межах розслідування теракту французькі правоохоронці затримали дев'ятьох осіб. Частина затриманих – родичі нападника, в тому числі один неповнолітній. Затримано також батьків учнів школи, де працював убитий педагог, і низку осіб, не пов'язаних із родиною терориста. За даними прокуратури, зведена сестра одного із заарештованих була членкинею терористичного угруповання «Ісламська держава».