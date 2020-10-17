Чеченець родом з Москви жорстоко вбив французького вчителя.

Емманюель Макрон назвав цей злочин виявом ісламського тероризму.

У передмісті Парижа в п’ятницю ввечері, 16 жовтня, був жорстоко вбитий і обезголовлений шкільний учитель Самюель Паті (Samuel Paty). Вбивцю застрелили поліціянти. Як повідомило в суботу, 17 жовтня, міжнародне французьке радіо RFI з покликом на Національну антитерористичну прокуратуру Франції, яка веде розслідування цього злочину, вбивцею виявився 18-річний чеченець Абдулах А., котрий народився в Москві.

Як стало відомо, за кілька днів до цього вчитель – 47-річний Самюель П., котрий викладав історію в коледжі Конфлан-Сент-Онорін, демонстрував своїм учням під час уроку про свободу висловлення поглядів опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури, що висміюють пророка Мухаммеда. Батько одного з учнів розповів, що перед показом карикатур учитель попросив учнів-мусульман підняти руки і вийти з класу, щоб уникнути образи їхніх почуттів. Однак після цього уроку вчителеві почали надходити погрози від батьків учнів. Учитель повідомив про них керівництву школи і місцевому комісаріату поліції.

Як повідомляють французькі ЗМІ, Абдулах А. прибув до Франції разом зі своїми батьками, котрі отримали статус біженців десять років тому. Про його радикальні погляди поліції не було відомо. За словами керівника антитерористичної прокуратури Жана-Франсуа Рікара (Jean-Francois Ricard), безпосередньо перед нападом злочинець підійшов до учнів на вулиці і попросив вказати на його майбутню жертву.

Свідки стверджують, що нападник, озброєний кухонним ножем, під час атаки викрикував «Аллах акбар!». Зразу ж після злочину Абдулах А. виклав у Twitter фотографію тіла вчителя, супроводивши її повідомленням про те, що щойно скоїв убивство.

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Жан Кастекс різко засудили цей злочин, відзначивши, що він має яскраві ознаки ісламістського тероризму. «Один з наших співгромадян був сьогодні убитий, тому що він розповідав учням про свободу вираження поглядів. Наш співвітчизник зазнав жахливого нападу, став жертвою теракту, скоєного ісламістом», – заявив Макрон.

У межах розслідування теракту французькі правоохоронці затримали дев'ятьох осіб. Частина затриманих – родичі нападника, в тому числі один неповнолітній. Затримано також батьки учнів школи, де працював убитий педагог, і низку осіб, не пов'язаних із родиною терориста. За даними прокуратури, зведена сестра одного із заарештованих була членкинею терористичного угруповання «Ісламська держава».

У російському посольстві у Франції відхрестилися від Абдулаха А., хоч і визнали, що сім'я вбивці виїхала з Росії 12 років тому, коли тому було шість років. «Жодних контактів з посольством у нього не було. Цей злочин не має жодного відношення до Росії, оскільки ця людина проживала у Франції протягом 12 років, його сім'я була прийнята французькою стороною», – заявив керівник пресслужби посольства Сергій Парінов.