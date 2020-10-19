ЗАЗ почав російську збірку автомобілів під брендом Renault.

Запорізький автомобілебудівний завод оминає заборону на ввезення автомобілів з Росії шляхом складання напіврозібраних машин.

Про це повідомляє видання "Економічна правда".

У вересні ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів для місцевого ринку у співпраці з Groupe Renault. Відбулася онлайн-презентація нової моделі, яку збиратимуть на ЗАЗ, – купе-кроссовер Renault Arkana.

"Французька у цій моделі – лише назва, бо Renault Arkana виготовляють на російському заводі "АвтоВАЗ". А "початок виробництва" на ЗАЗ насправді є великовузловою збіркою, щоб оминути заборону на ввезення автомобілів з Росії", – пише "ЕП".

Великовузлове складання – це коли завод-виробник поставляє у контейнерах вже готові до складання окремі агрегати та великі вузли.

Зазначають, що великовузлове складання часто використовують при імпорті автомобілів як спосіб обходу високих імпортних мит або акцизних зборів. Зазвичай митні ставки на деталі є нижчими, ніж на готовий автомобіль.

ЗАЗ входить до корпорації "Укравто", що належить українському бізнесмену Таріелу Васадзе. Він є засновником та співвласником "УкрАвтоВАЗу" – компанії, яка є офіційним імпортером автомобілів Lada в Україні.

Український автоблоґер Павло Кащук у вересні визнав, що Renault Arkana є гарним автомобілем, пристосованим для українських доріг. І Кащука навіть завидки беруть, що виробництво не налагодили в Україні. Однак він звернув увагу на те, що українська "Аркана" – це таки російський бізнес. А ціна після збірки на ЗАЗі буде вищою за аналоги кросовера.

"Arkana – продукт фактично російський, незважаючи на те, що завод у Москві належить французам. Подивіться репортажі з росТБ на ютубі – хваляться, скільки грошей приносить цей завод і Arkana зокрема в їхній країні, – податки, зарплати і т.д.", – прокоментував Кащук.