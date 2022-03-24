Renault зупиняє виробництво у Росії.

Французький концерн розглядає також можливі варіанти щодо своєї частки в АвтоВАЗі, де йому належить контрольний пакет акцій.

 

 

У середу ввечері, 23 березня, в короткій заяві рада директорів французького автоконцерну Renault повідомила про негайне припинення виробництва на своєму заводі в Москві. Про це написало французьке видання Le Monde. У заяві наголошувалося, що рішення керівництво Renault ухвалило, «виходячи з необхідності дотримуватися міжнародних санкцій, які діють щодо Росії», після вторгнення її військ в Україну. Таким чином російський авторинок утратив свого найбільшого виробника з Європи.

 

Група Renault оголосила також, що «оцінює можливі варіанти» дій щодо своєї частки в капіталі російського концерну АвтоВАЗ. Варто зазначити, що група є власником 67,7% акцій російського автомобільного концерну, який випускає машини марка Lada. Загалом же на Росію припадає не менше половини операційного прибутку автомобільного підрозділу Renault. На французький концерн працює 45 тисяч співробітників на всій території Росії.

 

Нагадаємо, що завод Renault у Москві працює з 2005 року. Його основний профіль зараз – випуск позашляхової модельної лінійки, у тому числі позашляховика Duster, кросовера Kaptur та купе-кросовера Arkana.

 

Акціонером АвтоВАЗу концерн Renault став у 2008 році. Французький автовиробник взяв вирішальну участь у модернізації та фактичному порятунку підприємства в Тольятті. Згодом група Renault збільшила свою частку в капіталі російського підприємства, ставши провідним акціонером. Ще приблизно третина акцій залишилася у російській держкорпорації «Ростех».

24.03.2022

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