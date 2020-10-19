Соратник Ево Моралеса перемагає на виборах президента Болівії.

З перемогою Луїса Арсе країна може знову повернутися до соціалізму.

 

 

Колишній міністр економіки Болівії, член партії «Рух до соціалізму» (Movimiento al Socialismo – MAS) і соратник екс-президента Ево Моралеса Луїс Арсе Катакора (Luis Arce Catacora) перемагає на виборах глави держави, які пройшли в неділю, 18 жовтня. Виглядає на те, що він набирає необхідну кількість голосів для перемоги вже в першому турі. Про це свідчать і дані екзитполу, і попередні результати підрахунку виборчих бюлетенів. Про це повідомила інформаційна аґенція The Associated Press.

 

Згідно з результатом опитувань на виході з виборчих дільниць, проведеним соціологічним центром Ciesmori на замовлення телеканалу Unitel, за Арсе проголосували 52,4%, за його головного суперника Карлоса Месу (Carlos Mesa) з ліберально-громадянського політичного блоку Comunidad Ciudadana  – 31,5%. Третє місце займає кандидат від правого альянсу «Ми віримо» (Creemos) Луїс Фернандо Камачо (Fernando Camacho) з 14,1% голосів.

 

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Болівії Жанін Аньєс (Jeanine Áñez) вже встигла привітати екс-міністра економіки Луїса Арсе з перемогою на виборах глави держави. «Хоча ще не завершено офіційного підрахунку, дані, які у нас є, засвідчують, що пан Арсе і пан Чокеуанка (колишній глава МЗС Болівії і кандидат у віце-президенти Давид Чокеуанка) перемогли на виборах. Я вітаю переможців і прошу їх керувати країною, думаючи про Болівію і демократію», – написала вона в Twitter.

 

Своєю чергою, представники партії блоку Comunidad Ciudadana закликали дочекатися завершення підрахунку голосів. Згідно з чинним в Болівії виборчим законом, для перемоги в першому турі кандидатові необхідно заручитися найбільшою підтримкою населення. Перемога в першому турі можлива за умови, що кандидат набере або понад 50% голосів, або 40% за умови, що відрив від його найближчого суперника становитиме не менше як 10 відсоткових пунктів.

19.10.2020

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