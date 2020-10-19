Число інфікувань COVID-19 в Україні перевищило 300 тисяч.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 4766 нових випадків коронавірусної хвороби. Відтак загальне число офіційно виявлених захворювань перетнуло 300 тисяч – станом на 19 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 303 638 людей.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

 

Найбільше добових випадків виявили на Харківщині (595), у Києві (385), на Одещині (350) та на Житомирщині (308).

 

Минулої доби зафіксували 66 смертей. Загальне число померлих зросло до 5673.

 

Згідно з даними інтернет-ресурсу Worldometers, Україна займає 25-те місце у світі за абсолютним числом виявлених випадків COVID-19 і 15-те – за кількістю виявлених добових захворювань.

 

19.10.2020

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