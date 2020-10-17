Галицькі хроніки COVID-19: 17 жовтня.

Станом на 09:00 17 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 58 076 хворих на COVID-19. За минулу добу – 826 нових випадків: 214 – на Івано-Франківщині, 368 – на Львівщині (проведено 1909 ПЛР-досліджень) та 244 – на Тернопіллі (проведено 802 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано сімнадцять летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 жовтня (09:00): 17 160 випадків, 244 нових

м. Тернопіль – 41 особа

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 51 особа

Бучацький район – 5 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 21 особа

Лановецький район – 17 осіб

Підволочиський район – 25 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 10 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

17 жовтня (09:00): 24 539 випадків, 368 нових

м. Львів – 168 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 6 осіб

Золочівський район – 11 осіб

Кам’янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 31 особа

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 17 осіб

Сколівський район – 1 особа

Cокальський район – 90 осіб

Яворівський район – 9 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

17 жовтня (09:00): 16 377 випадків, 214 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.