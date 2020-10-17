Галицькі хроніки COVID-19: 17 жовтня.

Станом на 09:00 17 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 58 076 хворих на COVID-19. За минулу добу – 826 нових випадків: 214 – на Івано-Франківщині, 368 – на Львівщині (проведено 1909 ПЛР-досліджень) та 244 – на Тернопіллі (проведено 802 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано сімнадцять летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 жовтня (09:00): 17 160 випадків, 244 нових
м. Тернопіль – 41 особа
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 51 особа
Бучацький район – 5 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 21 особа
Лановецький район – 17 осіб
Підволочиський район – 25 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 жовтня (09:00): 24 539 випадків, 368 нових
м. Львів – 168 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 6 осіб
Золочівський район – 11 осіб
Кам’янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 31 особа
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 17 осіб
Сколівський район – 1 особа
Cокальський район – 90 осіб
Яворівський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 жовтня (09:00): 16 377 випадків, 214 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.17.10.2020