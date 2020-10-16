Галицькі хроніки COVID-19: 16 жовтня.

Станом на 09:00 16 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 57 250 хворих на COVID-19. За минулу добу – 789 нових випадків: 208 – на Івано-Франківщині, 365 – на Львівщині (проведено 2029 ПЛР-досліджень) та 216 – на Тернопіллі (проведено 595 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: дванадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 жовтня (09:00): 16 916 випадків, 216 нових

м. Тернопіль – 47 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Теребовлянський район – 24 особи

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 14 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

16 жовтня (09:00): 24 171 випадок, 365 нових

м. Львів – 127 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 9 осіб

Дрогобицький район – 23 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 12 осіб

Золочівський район – 11 осіб

Миколаївський район – 11 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 23 особи

Радехівський район – 6 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 7 осіб

Cокальський район – 81 особа

Старосамбірськиий район – 1 особа

Стрийський район – 10 осіб

Яворівський район – 32 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

16 жовтня (09:00): 16 163 випадки, 208 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.