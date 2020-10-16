Галицькі хроніки COVID-19: 16 жовтня.

Станом на 09:00 16 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 57 250 хворих на COVID-19. За минулу добу – 789 нових випадків: 208 – на Івано-Франківщині, 365 – на Львівщині (проведено 2029 ПЛР-досліджень) та 216 – на Тернопіллі (проведено 595 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: дванадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 жовтня (09:00): 16 916 випадків, 216 нових
м. Тернопіль – 47 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 18 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 8 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Теребовлянський район – 24 особи
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 14 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 жовтня (09:00): 24 171 випадок, 365 нових
м. Львів – 127 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 9 осіб
Дрогобицький район – 23 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 12 осіб
Золочівський район – 11 осіб
Миколаївський район – 11 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 23 особи
Радехівський район – 6 осіб
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 7 осіб
Cокальський район – 81 особа
Старосамбірськиий район – 1 особа
Стрийський район – 10 осіб
Яворівський район – 32 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 жовтня (09:00): 16 163 випадки, 208 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.16.10.2020