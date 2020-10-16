Галицькі хроніки COVID-19: 16 жовтня.

 

Станом на 09:00 16 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 57 250 хворих на COVID-19. За минулу добу – 789 нових випадків: 208 – на Івано-Франківщині, 365 – на Львівщині (проведено 2029 ПЛР-досліджень) та 216 – на Тернопіллі (проведено 595 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: дванадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

16 жовтня (09:00): 16 916 випадків, 216 нових

м. Тернопіль – 47 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Теребовлянський район – 24 особи

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 14 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

 

 

16 жовтня (09:00): 24 171 випадок, 365 нових

м. Львів – 127 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 9 осіб

Дрогобицький район – 23 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 12 осіб

Золочівський район – 11 осіб

Миколаївський район – 11 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 23 особи

Радехівський район – 6 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 7 осіб

Cокальський район – 81 особа

Старосамбірськиий район – 1 особа

Стрийський район – 10 осіб

Яворівський район – 32 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

 

 

16 жовтня (09:00): 16 163 випадки, 208 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

16.10.2020

До теми

Так ми на острів Еею приїхали згодом
Ганна Улюра
Цирцея не хоче належати до тих, серед кого народилася і виросла, вона відкидає ідею фатуму і призначення, вона спростовує свою «божественну природу», щоб згодом підважити і «жіноче буття», ширше – вона протистоїть тому, щоб біологія/фізіологія визначала її долю.
15.10.20 | | Штука
Уродини «Піккардійської Терції»
Андрій Капраль
Два основних сольних голоси (які співають поезію й основну мелодію), а решта – це група, яка умовно виконує інструментальні партії, тільки голосами. Отже, люди, слухаючи акапельні колективи, чітко можуть зрозуміти, що це – саме ми.
14.10.20 | | Штука
Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20 | | Наука
Українець на бієнале в Південній Кореї
Створюючи цифрову «природу», Степан Рябченко присвячує її ідеї встановлення гармонії між людиною та довкіллям, коли кожен учасник відносин наділений свідомістю та суб’єктністю.
13.10.20 | | Штука
Цитатні джерела чинного правопису та їхня відсутність
Орест Друль
Аналіз ілюстрацій у правописі: 37% в той чи інший спосіб спотворені при цитуванні, а найбільше цитат, виявляється, зі сталінських часів.
13.10.20 | | Україна
Ефект плацебо виявили на біохімічному рівні
Ефект уявного лікування змінює молекулярну сигнатуру білків у крові.
13.10.20 | | Наука
«60 років Незалежності» Олега Тістола
Наталія Маценко
Для Тістола Львів — місце, де минули студентські роки, сповнене безліччю веселих і романтичних спогадів, добре знайоме та близьке за духом, адже саме у Львові художник навчався в Академії мистецтв.
12.10.20 | | Штука
Лілейний ювілей
Олександр БОЙЧЕНКО
Двадцять п’ять років тому мені було двадцять п’ять років. Слова «життя» і «щастя» я вважав тоді синонімами і мав для цього скільки завгодно підстав...
12.10.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.