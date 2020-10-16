"Зе!-референдум": Опитування фінансують меценати, а проводить організація.

 

Проведенням анонсованого Президентом України "всенародного опитування" опікуватиметься спеціально створена організація, а профінансують його меценати.

 

Про це заявила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю "Громадському радіо".

 

 

"Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами. Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме по відповідях людей, по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами", – сказала Кравчук.

 

Вона додала, що фінансувати опитування будуть меценати "українського походження".

 

"Є багато меценатів – небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Кошти будуть українського походження", – сказала Кравчук.

 

Відповідаючи на питання про юридичні наслідки опитування, народна депутатка зазначила: "Законодавчо не закріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку буде прийматись у парламенті. Юридично, це опитування буде закріплено нардепами чи президентом, які подадуть відповідний законопроєкт".

 

16.10.2020

До теми

Оцифрована мистецька періодика
«Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття» – проєкт, спрямований на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво XX століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.
16.10.20 | | Штука
Так ми на острів Еею приїхали згодом
Ганна Улюра
Цирцея не хоче належати до тих, серед кого народилася і виросла, вона відкидає ідею фатуму і призначення, вона спростовує свою «божественну природу», щоб згодом підважити і «жіноче буття», ширше – вона протистоїть тому, щоб біологія/фізіологія визначала її долю.
15.10.20 | | Штука
Уродини «Піккардійської Терції»
Андрій Капраль
Два основних сольних голоси (які співають поезію й основну мелодію), а решта – це група, яка умовно виконує інструментальні партії, тільки голосами. Отже, люди, слухаючи акапельні колективи, чітко можуть зрозуміти, що це – саме ми.
14.10.20 | | Штука
Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20 | | Наука
Українець на бієнале в Південній Кореї
Створюючи цифрову «природу», Степан Рябченко присвячує її ідеї встановлення гармонії між людиною та довкіллям, коли кожен учасник відносин наділений свідомістю та суб’єктністю.
13.10.20 | | Штука
Цитатні джерела чинного правопису та їхня відсутність
Орест Друль
Аналіз ілюстрацій у правописі: 37% в той чи інший спосіб спотворені при цитуванні, а найбільше цитат, виявляється, зі сталінських часів.
13.10.20 | | Україна
Старі пісні прокурорські
Оксана КАЛУЖНА
Зміст законопроєкту «Про внесення змін до КПК у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури» виказує його «бенефіціарів» – це керівники прокуратур, прокурори вищого рівня, іноді в цілому сторона обвинувачення, іноді НП, ДБР. То що ж приховує цей документ?
13.10.20 | | Україна
Ефект плацебо виявили на біохімічному рівні
Ефект уявного лікування змінює молекулярну сигнатуру білків у крові.
13.10.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.