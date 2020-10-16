"Зе!-референдум": Опитування фінансують меценати, а проводить організація.

Проведенням анонсованого Президентом України "всенародного опитування" опікуватиметься спеціально створена організація, а профінансують його меценати.

Про це заявила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю "Громадському радіо".

"Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами. Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме по відповідях людей, по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами", – сказала Кравчук.

Вона додала, що фінансувати опитування будуть меценати "українського походження".

"Є багато меценатів – небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Кошти будуть українського походження", – сказала Кравчук.

Відповідаючи на питання про юридичні наслідки опитування, народна депутатка зазначила: "Законодавчо не закріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку буде прийматись у парламенті. Юридично, це опитування буде закріплено нардепами чи президентом, які подадуть відповідний законопроєкт".