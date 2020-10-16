В Україні шість тисяч випадків ковіду за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили вже фактично шість тисяч випадків коронавірусної хвороби – тестування підтвердило 5992 захворювань. Відтак, загальне число діагнозів збільшилося до 287 231.

 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО у п'ятницю.

 

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 зафіксували у Харківській (544) та Одеській (502) областях.

 

У Києві – 455 захворювань, у Дніпропетровській області – 423, у Хмельницькій – 414, у Львівській – 365.

 

За добу зафіксовано 106 смертей. Загальне число летальних випадків збільшилося до 5408.

 

16.10.2020

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