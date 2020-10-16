В Україні шість тисяч випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили вже фактично шість тисяч випадків коронавірусної хвороби – тестування підтвердило 5992 захворювань. Відтак, загальне число діагнозів збільшилося до 287 231.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО у п'ятницю.
Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 зафіксували у Харківській (544) та Одеській (502) областях.
У Києві – 455 захворювань, у Дніпропетровській області – 423, у Хмельницькій – 414, у Львівській – 365.
За добу зафіксовано 106 смертей. Загальне число летальних випадків збільшилося до 5408.
16.10.2020