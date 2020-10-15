"Зе!-референдум": Радники ОП розпатякали всі п'ять запитань Володимира Зеленського.

 

Чиновники Офісу Президента розкрили перелік всіх п'яти запитань, котрі готуються Володимиром Зеленським під "загальнонаціональне опитування" на 25 жовтня. Сам Володимир Зеленський раніше казав про намір тримати інтригу і збирався розголошувати запитання по одному на день.

 

Список питань оприлюднив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі виданню NV.ua.

 

Володимир Зеленський і куратор "Зе!-референдуму" Кирило Тимошенко

 

Отож, Зеленський вирішив питати:

 

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?

5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

 

Раніше у четвер Михайло Подоляк у розмові з журналістами видання "Страна" розкрив третє запитання – про скорочення депутатського корпусу ВР на третину. Публічно ж Зеленський виголосив два запитання: вчора – про довічне ув'язнення за корупцію, нині – про вільну економічну зону на Донбасі.

 

Тим часом, у соціальних мережах поширюють бланк із п'яти ніби підготованими запитаннями.

 

 

Виглядає на те, що передчасний витік запитань виник через внутрішні інтриги в Офісі Президента. Напередодні пропрезидентський блогер Сергій Лещенко написав, що анкетування курує заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Видання "Українська правда" в свіжій статті пише, що пана Тимошенка відтіснив від низки справ на Банковій акурат Михайло Подоляк, помічник Андрія Єрмака – спікер із низки четвергових публікацій. 

 

15.10.2020

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