Президент Киргизстану подав до демісії.

Це вже втретє глава киргизької держави полишає посаду на тлі революційних подій.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков оголосив про відхід до демісії. Про це в четвер, 15 жовтня, повідомила пресслужба глави республіки. «Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизії як президент, котрий пролив кров, і той, хто стріляв у власних громадян. Тому ухвалив рішення піти у відставку», – йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті президента, яке цитує киргизький інформаційний портал 24.kg.

За його словами, «мир в Киргизії, цілісність країни, єдність народу і спокій в суспільстві понад усе». «Немає нічого дорожчого для мене за життя кожного мого співвітчизника», – зазначив Жеенбеков.

Він також закликав прем'єр-міністра Садира Жапарова й інших політиків «вивести своїх прихильників зі столиці країни і повернути мирне життя» мешканцям Бішкека. «Суспільно-політична ситуація в столиці нашої країни Бішкеку залишається напруженою. На жаль, агресія не вщухає, вимога моєї негайної відставки триває. Поточна ситуація близька до двостороннього конфлікту», – пояснив він.

Жеенбеков вважає, що протистояння мітингувальників і силовиків може призвести до кровопролиття. «Це неминуче, закликаю обидві сторони не піддаватися на провокації», – підкреслив він.

Жеенбеков перебував на посаді президента Киргизстану рівно три роки. Він був обраний 15 жовтня 2017 року. За дивним збігом обставин, усі президенти Киргизії йшли з посади в 61 рік – хто добровільно, а хто внаслідок революційних подій. Під тиском збунтованого натовпу президентську посаду полишило три особи: Аскар Акаєв у 2005 році, Курманбек Бакієв у 2010 році, а тепер Сооронбай Жеенбеков.

Відтак повноваження глави держави, згідно з киргизьким законодавством, перейшли до спікера парламенту Каната Ісаєва. Якщо ж спікер також піде зі своєї посади, то обов'язки президента виконуватиме прем'єр-міністр. Термін роботи нинішнього парламенту Киргизії закінчується 15 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що протести в Бішкеку розпочалися зранку п’ятого жовтня після оголошення попередніх результатів парламентських виборів, які пройшли в неділю, четвертого жовтня. До вечора вони переросли в заворушення й сутички з правоохоронцями. Демонстранти взяли штурмом Білий дім, де розташовані парламент і адміністрація президента Киргизстану.

Дев’ятого жовтня ЦВК Киргизстану анулювала результати виборів і призначила повторні через місяць. Як вони будуть проходити та які партії і в якому складі візьмуть у них участь, поки що невідомо.