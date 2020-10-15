На Покрову в Україні виявили п'ять тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 5062 випадки коронавірусної хвороби. Загальне число виявлених захворювань сягнуло 281 239.

Про це йдеться у даних, оприлюднених у четвер у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільше добових випадків виявили на Харківщині – 651. У Києві 445 захворювань, на Львівщині – 332, на Сумщині – 271, на Житомирщині – 269, на Донеччині – 244, на Київщині – 227, на Тернопільщині – 222, на Дніпропетровщині – 220.

Минулої доби зафіксовано 73 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальне число летальних випадків зросло до 5302.

Офіційно в Україні 156 287 активних носіїв захворювання. Найбільше – на Харківщині (21 094), в Києві (18 136), на Одещині (14 393) та на Львівщині (14 136).