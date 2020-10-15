На Покрову в Україні виявили п'ять тисяч випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 5062 випадки коронавірусної хвороби. Загальне число виявлених захворювань сягнуло 281 239.

 

Про це йдеться у даних, оприлюднених у четвер у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Найбільше добових випадків виявили на Харківщині – 651. У Києві 445 захворювань, на Львівщині – 332, на Сумщині – 271, на Житомирщині – 269, на Донеччині – 244, на Київщині – 227, на Тернопільщині – 222, на Дніпропетровщині – 220.

 

Минулої доби зафіксовано 73 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальне число летальних випадків зросло до 5302.

 

Офіційно в Україні 156 287 активних носіїв захворювання. Найбільше – на Харківщині (21 094), в Києві (18 136), на Одещині (14 393) та на Львівщині (14 136).

 

15.10.2020

До теми

Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20 | | Наука
Цитатні джерела чинного правопису та їхня відсутність
Орест Друль
Аналіз ілюстрацій у правописі: 37% в той чи інший спосіб спотворені при цитуванні, а найбільше цитат, виявляється, зі сталінських часів.
13.10.20 | | Україна
Ефект плацебо виявили на біохімічному рівні
Ефект уявного лікування змінює молекулярну сигнатуру білків у крові.
13.10.20 | | Наука
«60 років Незалежності» Олега Тістола
Наталія Маценко
Для Тістола Львів — місце, де минули студентські роки, сповнене безліччю веселих і романтичних спогадів, добре знайоме та близьке за духом, адже саме у Львові художник навчався в Академії мистецтв.
12.10.20 | | Штука
Дві моделі
Маріо Варґас Льйоса
Однією з найсуперечливіших тез лібералізму нині є те, що вперше в історії людства країни можуть вибирати: бути їм бідними чи процвітаючими.
11.10.20 | | Дискурси
Коли штучний інтелект творить мистецтво
Дослідження аналізує, коли авторство визнають за штучним інтелектом і яку роль при цьому відіграє наділення ШІ людськими рисами.
11.10.20 | | Наука
Як хата
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Хата нікуда ни дінетци, казала мені баба Юзиха. Бо щось має бути незмінним. Несхитним. Вірним. Чому можна довіряти.
11.10.20 | | Дискурси
Помер поет Микола Петренко
Пісня на його слова «Намалюй мені ніч» стала не просто джазовим хітом, а одним з символів шістдесятництва, того руху українського спротиву русифікації, до якого письменник був належний своєю багаторічною активною творчістю.
10.10.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.