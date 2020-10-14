Помер ветеран АТО, який підпалив себе на Майдані.

 

Ветеран війни на Донбасі Микола Микитенко, котрий вночі на 11 жовтня підпалив себе у центрі Києва, помер у лікарні від опіків.

 

Про смерть батька повідомила донька ветерана Юлія Микитенко на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па'. З миром", – написала Юлія.

 

49-річний Микола Микитенко підпалив себе на майдані Незалежності вночі на 11 жовтня. Зі слів близьких, чоловік підпалив себе, протестуючи проти політики Володимира Зеленського. 

 

"Мотиви – суто політичні. Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить", – розповіла Юлія Микитенко.

 

Із останніх дописів Миколи Микитенка у Facebook випливає, що він незадоволений політикою влади. Перед самоспаленням він просив про підтримку, розмірковував про самоспалення.

 

 

У 2014 році Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом у складі батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, мав групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.

 

Побратими шоковані вчинком чоловіка.

 

"Я його знав як спокійну людину, розважливу людину. Знаю, перепрошую. Він буде жити, обов’язково житиме. Його зять Ілля загинув під Новолуганськом в 2017 році. Я не розумію, чому Микола так вчинив. Просто не розумію... Це або крик душі, або відчай. Відчай пов’язаний зі ставленням до військових, які сидять "на нулі", – сказав колега Микитенка Станіслав Бондар у коментарі "Суспільному".

 

Подруга Микитенка Олена Рязанова розповіла, що ветеран мав групу інвалідності, часто хворів і дуже болісно сприймав події в Україні, зокрема, "погані зміни в армії і перемир'я". Також у нього є син і брат, але нещодавно померла мама від онкології, зять загинув на війні.

 

"Ми з ними були звичайними друзями, товаришами, у нас була, скоріше, "чоловіча" дружба. Він був, ви знаєте, великою дитиною. Він був дуже доброю, хорошою і чуйною людиною, але побитий війною", – розповіла Рязанова.

 

З її слів, у Микитенка було багато планів, він збирався щось змінювати: робити в квартирі ремонт, починати свою справу. "Але все в нього було нормально, він займався здоров’ям, хотів покращити все у своєму житті. Планував займатися реставрацією меблів", – додала жінка.

 

14.10.2020

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