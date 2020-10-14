Збірна України потрафила перемогти Іспанію в Лізі націй UEFA.

Збірна України у четвертому турі Ліги націй здолала команду Іспанії з рахунком 1:0 на стадіоні "Олімпійський" у Києві.

Гра минула при переконливій перевазі іспанців. Згідно зі статистикою Livescore, гості тримали м'яч упродовж 70% ігрового часу й завдали 17 ударів по воротах Георгія Бущана (а Бущан відстояв у брамі знаменито!). Натомість ослаблена ковідом збірна України вдарила двічі по воротах.

В одному з тих нечисленних небезпечних епізодів, на 76-й хвилині, Андрій Ярмоленко вивів на вістря Віктора Циганкова – і той забив переможний гол.

Головний тренер команди Андрій Шевченко висловив задоволення діями команди й сказав, що його підопічні докладно виконали завдання на матч.

"Ми знали, що будемо без м'яча. Знали, що вони залишать нам шанси. Нам треба було рухатися, перекривати, створювати перевагу", – сказав Шевченко.

"Хлопці молодці. Вони засвоїли урок після поразки у Франції 1:7. Для нас той матч багато підказав", – підсумував тренер.