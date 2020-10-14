В Україні понад п'ять тисяч випадків ковіду і сто смертей.

Упродовж минулої доби в України підтвердили 5590 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 276 177.
Про це йдеться в даних із системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Минулої доби внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 107 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 5229.
Найбільше добових випадків виявили на Харківщині (637), у Києві (422), у Львівській (345), Дніпропетровській (342), Одеській (302), Донецькій (286), Хмельницькій (261), Тернопільській (228), Сумській (227), Чернігівській (226), Київській (226), Житомирській (200) областях.
14.10.2020