В Україні понад п'ять тисяч випадків ковіду і сто смертей.

 

Упродовж минулої доби в України підтвердили 5590 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 276 177.

 

Про це йдеться в даних із системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Минулої доби внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 107 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 5229.

 

Найбільше добових випадків виявили на Харківщині (637), у Києві (422), у Львівській (345), Дніпропетровській (342), Одеській (302), Донецькій (286), Хмельницькій (261), Тернопільській (228), Сумській (227), Чернігівській (226), Київській (226), Житомирській (200) областях.

 

14.10.2020

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