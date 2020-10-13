Ветеран АТО/ООС, який підпалив себе на майдані Незалежності, перебуває в комі.

 

Ветеран війни на Донбасі Микола Микитенко, який підпалив себе на майдані Незалежності вночі на 11 жовтня, перебуває в комі з опіками третього ступеня. Як розповіла донька військовика Юлія Микитенко, батько підпалив себе через протест проти політики Володимира Зеленського. 

 

 

"Мотиви суто політичні. Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані", – розповіла Юлія в коментарі "Суспільному".

 

Із останніх дописів Миколи Микитенка у Facebook випливає, що він незадоволений політикою влади. Перед самоспаленням він просив про підтримку, розмірковував про самоспалення.

 

 

Як інформує організація "Відсіч", 49-річний Микола Микитенко вчинив самоспалення, вдягнувши однострій із бойовими нагородами.

 

У 2014 році Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.

 

"Микола Микитенко – герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога. Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок", – прокоментували у "Відсічі".

 

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