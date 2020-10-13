В Україні понад сотня померлих вдруге за час пандемії ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 5133 нові випадки коронавірусної хвороби. Загальне число виявлених випадків зросло до 270 587.
Про це йдеться в даних системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на сайті РНБО.
Удруге за час пандемії за добу зафіксовано понад сотню смертей – 107 (дотеперішній максимум – 108).
Найбільше нових випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині (439), в Києві (397), у Львівській (341), Дніпропетровській (305), Полтавській (285), Одеській (277), Донецькій (262), Тернопільській (258), Хмиельницькій (219), Київській (216), Сумській (205), Івано-Франківській (201) областях.
13.10.2020