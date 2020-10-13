Депутата-праворадикала в Словаччині засудили до в’язниці.

Його звинуватили в поширенні неонацистської символіки серед школярів.

 

                             Маріан Котлеба

 

Голову ультраправої партії «Котлеба – Народна партія "Наша Словаччина"» (Ľudová strana — Naše Slovensko, ĽSNS), депутата Національної ради (парламенту) Словаччини Маріана Котлебу (Marian Kotleba) засуджено до чотирьох років і чотирьох місяців ув'язнення за поширення расової ненависті і неонацистської символіки. Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk. Це перший випадок в історії Словаччини, коли до тюремного ув'язнення засуджено чинного парламентаря.

 

Спеціалізований кримінальний суд у місті Пезіноку поблизу Братислави в понеділок, 12 жовтня, визнав 43-річного Котлебу винним у тому, що 2017 року той, перебуваючи на посаді голови крайового самоврядування Банско-Бистрицького краю (Центральна Словаччина), на церемонії в одній зі середніх шкіл реґіону поширював неонацистську символіку. Суд визнав його винним у «підтримці ідеології, яка ставить під загрозу громадянське суспільство і демократію, шляхом поширення відповідної символіки».

 

Проте винесений народному депутатові вирок, згідно зі словацьким законодавством, зможе набути чинності щойно після того, як його підтвердить Верховний суд республіки. Котлеба впевнений, що Верховний суд скасує вирок суду першої інстанції. У своєму останньому слові обвинувачений політик заявив, що «не усвідомлює себе таким, що вчинив якийсь злочин». Він має намір оскаржити вирок і вважає процес над ним «штучно сконструйованим владою з метою усунути його й очолювану ним партію з політичної сцени республіки». Якщо ж вердикт все ж буде затверджений, то лідеру ультраправих доведеться здати мандат депутата і відправитися за ґрати.

 

«Котлеба – Народна партія "Наша Словаччина"» представлена ​​в Національній раді країни з 2016 року. На цьогорічних парламентських виборах вона заручилася підтримкою 7,97% виборців і має в своєму активі 17 із 150 депутатських крісел. Верховний суд Словаччини півтора року тому відмовився задовольнити звернення генерального прокурора республіки визнати цю політичну силу екстремістською і позбавити її реєстрації.

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