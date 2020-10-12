"Мізки треба мати": В Одесі звільнили вчительку, котра принижувала україномовну дитину.

Із Одеської гімназії №4 звільнили викладачку малювання, котра на уроці принижувала школярку з 5 класу через її українську мову. Формально вчительку покарають за вчинення аморального проступку. Втім, можливо, що правоохоронці розслідуватимуть і кримінальне правопорушення.

Про звільнення викладачки повідомила директорка міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич у Facebook.

"Як людина: не просто вражена. Як мама і жінка уявляю емоції учениці й хочу висловити свою підтримку: в тебе надзвичайно гарна мова, дитино... Розвивай її і надалі", – прокоментувала Буйневич.

Водночас уже з позиції чиновниці вона наголосила, що поведінка вчителя "беззаперечно несумісна з діяльністю у закладі освіти". "Директором прийняте рішення про звільнення за ст.41 п.3 (вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи) КЗпП України", – заявила директорка департаменту.

Олена Буйневич сказала "Суспільному", що адміністрація навчального закладу звернулася до Служби безпеки України, аби правоохоронці дали правову оцінку діям учительки.

Аудіозапис розмови вчительки та школярки оприлюднили на Youtube-каналі Одеського медіацентру. На записі можна почути, як вчителька сварить дитину за те, що вона нібито не підготувалася до уроку та спілкувалася українською мовою. Також викладачка заявила, що в такий спосіб дівчинка "поставила себе вище за однокласників".

"Вона українською мовою – так, вона зверху, а ми знизу? Вона вище за нас, виходить. Прийшла без нічого, альбом не принесла, малюнки не принесла, а права качає вона. Мовою вона мені тут буде прикриватися. До чого тут мова? Мізки треба мати!" – каже жіночий голос на записі.

Наприкінці розмови вчителька спробувала "помиритися" з ученицею, зазначивши, що в неї вже шостий урок поспіль, а тому "голова йде обертом". Вона закликала дитину перестати плакати, оскільки не любить сліз, та обіцяла "не ставити двійку та нічого не писати в щоденнику". Зрештою освітянка заявила, що "пробачає" дитину та хоче "помиритися".

Мати учениці Марія Мостовчук розповіла "Суспільному", що батьки вимагатимуть дати діям учительки і правову оцінку.

"Ця вчителька повинна за законом відповісти не тільки звільненням. Можливо, ми звернемося в поліцію і подамо на неї в суд. Адже якщо я цього зараз не зроблю, то й інші батьки будуть йти на поступки. А у правовому полі захищати дітей через суд – справа дуже потрібна. І це буде символом для того, щоб діти знали свої права, а батьки – права своїх дітей", – розповіла Мостовчук.