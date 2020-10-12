Емомалі Рахмона вчергове обрано президентом Таджикистану.

Це буде вже його п’ята каденція.

За попередніми даними ЦВК Таджикистану, чинний президент країни Емомалі Рахмон отримав перемогу на президентських виборах. «Рахмон отримав підтримку 90,92% від загального числа тих, хто проголосував на виборах», – процитував таджицький інформаційний портал Asia-Plus слова голови Центральної комісії з виборів і референдумів республіки Бахтійора Худойорзоди. Остаточні підсумки ЦВК має оголосити протягом 10 днів з дня виборів.

Окрім Рахмона, у виборах брали участь лідери Компартії Міродж Абдуллоєв, якого підтримали 1,17% виборців, голова Соцпартії Абдухалім Гаффорзода (1,49%), голова Аграрної партії Рустам Латіфзода (3,03%) і лідер Партії економічних реформ Рустам Рахматзода (2,15%).

Електоральна фреквенція становила понад 85%.

Таким чином, 68-річного Емомалі Рахмона, який очолює Таджикистан з 1992 року, вп'яте поспіль переобрано на посаді глави держави.

Національний альянс Таджикистану – спілка опозиційних груп, котрі перебувають за кордоном, –назвав президентські вибори в Таджикистані незаконними, а Рахмона – нелегітимним президентом. Альянс звернувся до міжнародних організацій не визнавати результатів виборів.

Нагадаємо, що Емомалі Рахмон перемагав на всіх виборах президента в Таджикистані з 1994 року. А до цього він фактично два роки правив країною на чолі Верховного ради. Згідно зі законом, в Таджикистані одна і та ж особа не має права бути президентом більше двох термінів. Однак в 2016 році в країні були ухвалені поправки до Конституції, які визнали Емомалі Рахмона «лідером нації» і дозволили йому обиратися необмежену кількість разів.