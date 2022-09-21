США планують передати Таджикистану й Узбекистану авіатехніку з Афганістану.

У відповідь Вашінґтон домагається від Душанбе й Ташкента сприяння у боротьбі з тероризмом на афганській території.

Сполучені Штати ведуть перемовини з Таджикистаном та Узбекистаном про передачу цим центральноазійським країнам американської авіатехніки. Про це повідомило видання Politico з покликом на двох осіб, обізнаних з переговорами. Йдеться про бойові літаки та гелікоптери, викрадені пілотами афганських ВПС у серпні минулого року, коли владу в Афганістані захопили таліби, а багато урядових військовиків вирішили за краще залишити країну.

За даними Міністерства оборони США, наразі в Узбекистані перебуває 46 одиниць врятованої від талібів авіатехніки, в Таджикистані – 18. Відомі також їхні моделі: це гелікоптери Мі-17 та Black Hawk, а також турбогвинтові штурмовики Embraer А-29, пасажирські Pilatus та Cessna. Однак американське військове відомство не розкриває кількості одиниць кожної моделі.

Керівництво «Талібану» за рік перебування при владі в Афганістані неодноразово вимагало повернути переправлені літаки та гелікоптери до Афганістану. У Кабулі їх вважають афганською власністю. У Ташкенті ж заявили, що повернуть техніку лише американській владі, оскільки вона є власністю США.

Видання Politico пише, що в обмін на передачу авіатехніки Вашінґтон просить у Душанбе й Ташкента посприяти в справі переслідування підозрюваних у тероризмі на афганській території. «США планують провести оцінку літаків, щоб перевірити, чи вони придатні для польотів. Мета – надати низку літаків узбецькому та таджицькому урядам в обмін на неофіційну угоду про поглиблення наших стосунків у сфері безпеки та боротьби з тероризмом», – розповів чиновник Білого дому. Угода може включати і розширення обміну розвідданими, і розміщення американських військ або літаків у цих країнах як реґіонального плацдарму для спостереження за терористичною діяльністю в Афганістані в довгостроковій перспективі.