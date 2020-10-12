На Харківщині понад сімсот випадків COVID-19 за добу.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 4420 нових випадків коронавірусної хвороби. Кожен шостий добовий випадок припадає на Харківську область – 741 захворювання. Вперше за час пандемії в Україні число поставлених діагнозів у межах одного регіону перевищило сім сотень.

Згідно з даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО, на Сумщині виявили 418 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 244, на Хмельниччині – 219, на Київщині – 213, на Рівненщині – 203, на Львівщині – 200.

Загальне число виявлених випадків коронавірусної хвороби зросло до 265 454.

За час пандемії померло 5015 людей; 43 – упродовж доби.