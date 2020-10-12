На парламентський виборах у Литві перемагають опозиційні християнські демократи.

Утім партія прем’єр-міністра прагне залишитися при владі, переформатувавши коаліцію.

 

 

Після першого туру виборів до Сейму Литовської Республіки, які відбулися в неділю, 11 жовтня, підраховано 94 відсотків виборчих бюлетенів. Згідно з останніми резуьтатами, опублікованими на сайті Литовського національного радіо і телебачення (LRT), найбільшу підтримку литовців здобули опозиційні консерватори – партія «Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви» (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai – TS-LKD). За неї проголосували 24,75% відсотків виборців, котрі прийшли на дільниці. Це забезпечує християнським демократам 23 місця в Сеймі.

 

Правлячий досі Союз селян і зелених Литви (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – LVŽS) здобув підтримку 17,54%. Відтак представники партії матимуть 16 депутатських мандатів.

 

Ще до парламенту, подолавши п'ятивідсотковий бар'єр проходіть такі партії: Лейбористська партія (Darbo partija – DP) – 9,47% (9 місць), Литовська партія соціал-демократів (Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP) – 9,26% (8 місць), Партія свободи (Laisvės partija – LP) – 9,02% (8 місць), Литовський республіканський ліберальний рух (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis) - 6,77% (6 місць). Дві останні партії вперше взяли участь у виборах до Сейму Литовської Республіки.

 

Електоральна фреквенція становила 47,2% виборців, що на три відсотки менше, ніж на попередніх виборах. На активність виборців могли вплинути пов'язані з пандемією особливі умови, в яких проходять парламентські вибори.

 

Варто зазначити, що у литовському Сеймі 141 депутатське місце. Перший тур виборів визначає, кому дістануться 70 депутатських мандатів за партійними списками. Другий тур за одномандатними округами пройде 25 жовтня.

 

Чинний прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс (Saulius Skvernelis) вже встиг заявити, що не має наміру поступатися владою, попри перемогу консерваторів. За його словами нову урядову коаліцію зможе сформувати очолюваний ним Союз селян і зелених разом з лейбористами і соціал-демократами. За прогнозами експертів, можливий і альтернативний варіант – коаліція LVŽS з лібералами і Партією свободи.

12.10.2020

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