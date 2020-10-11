Збірна Україна мінімально програла Німеччині в Лізі націй UEFA.

 

Збірна України з мінімальним рахунком поступилася команді Німеччини в матчі Ліги націй UEFA на стадіоні "Олімпійський" у Києві – 1:2.

 

 

 

Голами за Німеччину відзначилися Гінтер (20 хв.) і Горецка (49 хв.). Україна відповіла голом Маліновського – Руслан реалізував пенальті (77 хв.).  

 

Андрій Шевченко підійшов до гри із кадровими втратами, зумовленими спалахом COVID-19 у "Шахтарі" та травмами серед топ-гравців. Тренерський штаб команди змінив половину стартового складу, якщо порівнювати з провальною товариською грою проти французів – із перших хвилин на поле випустили Соболя, Караваєва, Сидорчука, Циганкова, Коваленка та Яремчука.

 

Збірна України намагалася грати на котратаках і старался контролювати м'яч короткими пасами. Синьо-жовтим вдавалося добре зіграти на початку першого тайму, а надалі німці встановили перевагу. Не бракувало гострих випадів – утім, таки не вистачило майстерності. 

 

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов заявив після матчу, що гра проходила цілковито під контролем його команди. "Ми провели чудовий поєдинок, в якому в нас усе виходило. Згрубша, у суперника й не було шансів нас обіграти... Ми зіграли майже ідеально", – сказав наставник Німеччини.

 

Натомість Андрій Шевченко натомість заявив, що тренерський штаб України відчуває велику проблема з кадрами. Втім, він задоволений грою футболістів.   

 

"Мені сподобалася реакція хлопців на розмову, яка відбулася в нас після матчу проти Франції. Футболісти повністю виконали установку на гру. Багато хто з них уперше вийшов в офіційному поєдинку на такому рівні, і вони проявили себе дуже добре", – оцінив Шевченко.

 

"У ситуації, в якій ми опинилися – травми, інфікування коронавірусом, – ці втрати дуже впливають на якість нашої гри. Ми не маємо такого вибору гравців, як провідні збірні Європи. Якщо в нас випадає один-два виконавці – це вже проблема. Але ми свідомо йдемо на ризик, запрошуємо молодих футболістів, створюємо конкуренцію. Можливо, хтось із них у найближчому майбутньому проб’ється до основного складу", – додав він.

 

Згідно зі статистикою від Livescore, Німеччина контролювала м'яч 69% ігрового часу, а Україна – 31%. Синьо-жовті завдали вісім ударів по воротах, а суперники – 17.

 

Whoscored поставив найвищі бали воротареві Георгієві Бущану – 7,18. Найгіршу оцінку отримав Андрій Ярмоленко – 5,84.  

 

 

Ліга націй-2020/2021.

Група А4. 3 тур

 

Україна — Німеччина — 1:2

 

Голи: Маліновський (77, з пенальті) — Гінтер (20), Горецка (49).

 

Україна: Бущан, Соболь, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук (Макаренко, 84), Маліновський, Циганков (Зубков, 69), Коваленко (Шапаренко, 76), Ярмоленко (к) (Марлос, 69), Яремчук.

Запасні: Шевченко, Різник, Пластун, Чеберко, Конопля, Харатін, Шепелєв, Михайліченко.

Тренер: Андрій Шевченко.

 

Німеччина: Ноєр (к), Гінтер, Зюле, Рюдігер, Клостерманн (Джан, 90), Кроос, Кімміх, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Гнабрі (Хаверц, 90+3), Горецка.

Запасні: Лено, Трапп, Кох, Та, Брандт, Вальдшмідт, Нойхаус, Хоффманн, Госенс.

Тренер: Йоахім Льов.

 

Турнірне становище: Іспанія – 7 пунктів, Німеччина – 5, Україна – 3, Швейцарія – 1.

 

11.10.2020

До теми

Помер поет Микола Петренко
Пісня на його слова «Намалюй мені ніч» стала не просто джазовим хітом, а одним з символів шістдесятництва, того руху українського спротиву русифікації, до якого письменник був належний своєю багаторічною активною творчістю.
10.10.20 | | Штука
Дім Франка святкує 80-ліття
Богдан ТИХОЛОЗ
Хочемо розповісти людські історії Дому Франка. Бо це не тільки музей самого Франка, не тільки музей його дітей чи дружини – це музей, який творили люди, упродовж багатьох років, в різних обставинах, в різних історичних епохах. 
09.10.20 | | Штука
Нобель з фізики – «за відкриття найтемніших секретів Всесвіту»
Британський космолог Роджер Пенроуз одержить половину премії, а решту розділять між собою астрофізики Райнгард Ґенцель з Німеччини та Андреа Ґез зі США.
09.10.20 | | Наука
Урок ресентименту від Оксани Луцишиної
 Ігор Котик
Донедавна події Революції на граніті не були предметом зображення української романістики. Ситуація змінилася приблизно рік тому, коли у світ вийшов роман Оксани Луцишиної «Іван і Феба». Приблизно третина роману присвячена подіям того сплеску громадянської активности, що мав місце в Києві у жовтні 1990-го.
08.10.20 | | Штука
Нобель з медицини – за дослідження гепатиту С
Завдяки трьом ученим ми можемо виявляти та лікувати смертельну хворобу печінки.
08.10.20 | | Наука
Мова – моторошний паразит
Юрій Винничук
Мова – наче паразит орхідея, оплітає нас і висмоктує. Когось це дратує, а комусь приносить задоволення.
07.10.20 | | Дискурси
Нам треба більше фантазії
Пітер Померанцев
Успішний пропагандист працює в тому ж місці, що й художник. Він входить в відносини людини, слова і світу, робить людину маленькою і притягує до себе.
07.10.20 | | Галичина
«Хорти чи лягаві»
Кармен Посадас
Півнячі бої навколо закону про транссексуальність, який дозволить визначати свою статеву ідентичність попросту особистим рішенням
07.10.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.