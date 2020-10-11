Збірна Україна мінімально програла Німеччині в Лізі націй UEFA.

Збірна України з мінімальним рахунком поступилася команді Німеччини в матчі Ліги націй UEFA на стадіоні "Олімпійський" у Києві – 1:2.

Голами за Німеччину відзначилися Гінтер (20 хв.) і Горецка (49 хв.). Україна відповіла голом Маліновського – Руслан реалізував пенальті (77 хв.).

Андрій Шевченко підійшов до гри із кадровими втратами, зумовленими спалахом COVID-19 у "Шахтарі" та травмами серед топ-гравців. Тренерський штаб команди змінив половину стартового складу, якщо порівнювати з провальною товариською грою проти французів – із перших хвилин на поле випустили Соболя, Караваєва, Сидорчука, Циганкова, Коваленка та Яремчука.

Збірна України намагалася грати на котратаках і старался контролювати м'яч короткими пасами. Синьо-жовтим вдавалося добре зіграти на початку першого тайму, а надалі німці встановили перевагу. Не бракувало гострих випадів – утім, таки не вистачило майстерності.

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов заявив після матчу, що гра проходила цілковито під контролем його команди. "Ми провели чудовий поєдинок, в якому в нас усе виходило. Згрубша, у суперника й не було шансів нас обіграти... Ми зіграли майже ідеально", – сказав наставник Німеччини.

Натомість Андрій Шевченко натомість заявив, що тренерський штаб України відчуває велику проблема з кадрами. Втім, він задоволений грою футболістів.

"Мені сподобалася реакція хлопців на розмову, яка відбулася в нас після матчу проти Франції. Футболісти повністю виконали установку на гру. Багато хто з них уперше вийшов в офіційному поєдинку на такому рівні, і вони проявили себе дуже добре", – оцінив Шевченко.

"У ситуації, в якій ми опинилися – травми, інфікування коронавірусом, – ці втрати дуже впливають на якість нашої гри. Ми не маємо такого вибору гравців, як провідні збірні Європи. Якщо в нас випадає один-два виконавці – це вже проблема. Але ми свідомо йдемо на ризик, запрошуємо молодих футболістів, створюємо конкуренцію. Можливо, хтось із них у найближчому майбутньому проб’ється до основного складу", – додав він.

Згідно зі статистикою від Livescore, Німеччина контролювала м'яч 69% ігрового часу, а Україна – 31%. Синьо-жовті завдали вісім ударів по воротах, а суперники – 17.

Whoscored поставив найвищі бали воротареві Георгієві Бущану – 7,18. Найгіршу оцінку отримав Андрій Ярмоленко – 5,84.

Ліга націй-2020/2021.

Група А4. 3 тур

Україна — Німеччина — 1:2

Голи: Маліновський (77, з пенальті) — Гінтер (20), Горецка (49).

Україна: Бущан, Соболь, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук (Макаренко, 84), Маліновський, Циганков (Зубков, 69), Коваленко (Шапаренко, 76), Ярмоленко (к) (Марлос, 69), Яремчук.

Запасні: Шевченко, Різник, Пластун, Чеберко, Конопля, Харатін, Шепелєв, Михайліченко.

Тренер: Андрій Шевченко.

Німеччина: Ноєр (к), Гінтер, Зюле, Рюдігер, Клостерманн (Джан, 90), Кроос, Кімміх, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Гнабрі (Хаверц, 90+3), Горецка.

Запасні: Лено, Трапп, Кох, Та, Брандт, Вальдшмідт, Нойхаус, Хоффманн, Госенс.

Тренер: Йоахім Льов.

Турнірне становище: Іспанія – 7 пунктів, Німеччина – 5, Україна – 3, Швейцарія – 1.