Число померлих від ковіду дійшло до п'яти тисяч.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 85 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Офіційно за час пандемії померло 4972 українців – очевидно, що за підсумками нинішнього, недільного, дня у завтрашній статистиці вже буде понад п'ять тисяч смертей.

Згідно з даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО, найбільше людей померло на Львівщині – 624. В Києві – 481 померлий, на Харківщині – 414, у Чернівецькій області – 389, в Івано-Франківській – 359.

Нагадаємо, попередньої доби в Україні померло 108 людей – вперше за час пандемії показник добової смертності вийшов за межі сотні.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 4768 випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 261 034.

Найбільше нових випадків за добу – на Харківщині (593) та в Києві (502). На Хмельниччині – 328 захворювань, на Житомирщині – 302, на Рівненщині – 234, на Сумщині – 229, на Тернопільщині – 208, на Київщині – 204, на Львівщині – 202, на Дніпропетровщині – 201.

Офіційно в Україні 142 555 активних носіїв хвороби. Одужало 113 507 людей.