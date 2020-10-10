У Нагірному Карабасі оголошено перемир’я.

Проте обидві сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму припинення вогню.

У зоні конфлікту в Нагірному Карабасі, де загострилося військове протистояння між Вірменією та Азербайджаном, вступив в силу режиму припинення вогню. В суботу, 10 жовтня, набула чинності угода, ухвалена напередодні міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зограбом Мнацаканяном і Джейхуном Байрамовим за підсумками перемовин, які проходили в Москві. Про це повідомив інформаційний портал Trend.

В тексті угоди зазначено, що припинення вогню оголошено «з гуманітарною метою для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами, також тілами загиблих». Режим припинення вогню запроваджується за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Передбачається також, що Єреван і Баку за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ проводитимуть подальші перемовини для залагодження конфлікту.

Тим часом обидві ворогуючі сторони вже встигли звинуватити одна одну в порушенні умов перемир’я.

«Ігноруючи оголошене 10 жовтня з 12:00 гуманітарне перемир'я, азербайджанські підрозділи о 12:05 зробили атаку на ділянку Карахамбейлі. Підрозділи Армії оборони Арцаха вживають відповідних заходів щодо припинення атаки противника», заявила прес-секретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян, чиї слова цитує інформаційний портал NEWS.am.

«Режим припинення вогню грубо порушується вірменською стороною. Незважаючи на досягнуту угоду з 12.00 ЗС Вірменії зробили спробу атаки з Агдерінського, Тертерського, Фізулінського, Джабраільского напрямків. У той же час низка населених пунктів зазнає артилерійського обстрілу з боку ЗС Вірменії. Всі спроби противника були успішно припинені нашими підрозділами. Робляться адекватні заходи проти вірменської армії», – повідомила, своєю чергою, прес-служба азербайджанського військового відомства.

Нагадаємо, що Вірменія і Азербайджан вже понад 30 років ведуть територіальну суперечку через Нагірний Карабах. У 1991 році цей реґіон, де більшість населення становили вірмени, проголосив незалежність від Азербайджану, який спробував повернути його військовим шляхом. У 1994-му Азербайджан, Вірменія і невизнана Нагірно-Карабахська Республіка за посередництва Росії підписали протокол про перемир'я. Однак військові дії періодично поновлюються.

Масштабні бої між Вірменією і Азербайджаном поновилися зранку 27 вересня. Баку і Єреван звинувачують один одного в провокації конфлікту. Азербайджанські збройні сили розпочали потужний наступ на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі, заявивши про «контрнаступ» для «припинення бойової активності збройних сил Вірменії та залагодження безпеки цивільного населення».