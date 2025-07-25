Азербайджанські журналісти опублікували імена росіян, причетних до збиття літака AZAL.

Внаслідок авіатрощі загинуло 38 осіб, здебільшого громадян Азербайджану.

Азербайджанське видання Minval опублікувало прізвища всіх російських військовиків, які перебували на чергуванні під час обстрілу пасажирського літака Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії AZAL у грудні 2024 року. Нагадаємо, що авіалайнер здійснював рейс Баку – Грозний.

Як стверджує Minval, на чергуванні служби ППО в Грозному на момент обстрілу літака ракетами зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С» перебували: старший штурман 51-ї дивізії ППО капітан Дмитро Пудовкін, оперативний черговий штабу ППО підполковник Володимир Яновський та полковник Геннадій Єрьоменко — черговий КП 4-ї гвардійської армії ВПС та ППО.

Ще раніше видання Minval написало, що безпосередній наказ на атаку літака віддав командир 51 дивізії ППО, генерал-майор Олександр Толопіло. Як стверджувало видання, про це під час внутрішнього розслідування заявив підполковник Микола Орлянський, який отримав наказ Толопіло і, своєю чергою, наказав Пудовкіну знищити ціль.

Видання не уточнило, звідки отримало цю інформацію. Жодні інші джерела наразі її не підтвердили.

Внаслідок авіатрощі загинуло 38 осіб, здебільшого громадян Азербайджану. Збиття авіалайнера призвела до дипломатичного скандалу між Азербайджаном і Росією. 19 липня президент Ільхам Алієв заявив, що Баку готується подати позов проти Москви до міжнародного суду, оскільки «впродовж семи місяців Азербайджан не отримав жодної чіткої відповіді від російської сторони» про перебіг розслідування.