Азербайджан здійснює масштабний наступ на вірменські позиції в Карабасі.

Баку і Єреван звинувачують один одного в провокації конфлікту.

У неділю зранку, 27 вересня, армія Азербайджану розпочала повномасштабну контрнаступальну військову операцію в Нагірному Карабасі. «З метою припинення бойової активності збройних сил Вірменії та залагодження безпеки мирного населення командування Азербайджанської армії ухвалило рішення почати контрнаступальну операцію наших військ по всьому фронту», – процитував азербайджанський інформаційний портал Trend заяву прес-службу Міністерства оборони Азербайджану.

«Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів ракетно-артилерійських військ, фронтової авіації і безпілотних літальних апаратів, виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку збройних сил Вірменії, розташованих на передній лінії і в глибині оборони противника, знищують їх», – йдеться далі в заяві. За інформацією азербайджанського військового відомства, було знищено 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів OSA підрозділів протиповітряної оборони Вірменії.

Своєю чергою, прес-секретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що вірменські сили ППО збили в Нагірному Карабасі два гелікоптери і три безпілотні літальні апарати ЗС Азербайджану.

Перед тим засоби масової інформації Азербайджану з покликом на урядові джерела повідомили про те, що близько шостої години ранку за місцевим часом вірменські військовики обстріляли з великокаліберної зброї, мінометів і артилерійських установок позиції азербайджанської армії уздовж всієї лінії фронту. Також, за запевненням азербайджанської сторони, під вогонь вірменських гармат потрапили цивільні населені пункти, розташовані в прифронтовій зоні. «Внаслідок інтенсивного обстрілу противником села Гапанли Тертерського району, сіл Чирагли і Орта Гервенд Агдамського району, сіл Алханли і Шукюрбейлі Фізулінського району та села Джоджуг Марджанли Джебраїльського району серед мирного населення є убиті і поранені. Об'єктам цивільної інфраструктури було завдано серйозної шкоди», – повідомляє МЗС Азербайджану.

У відповідь прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на своїй сторінці в Facebook вказав, що саме Азербайджан був ініціатором конфлікту. «Шановні люди, горді громадяни Республіки Вірменія, горді громадяни Республіки Арцах, горді вірмени діаспори. Ворог почав атаку на Арцах. Армія оборони успішно зустріла напад. Ситуація перебуває в оперативному розвитку, інформація буде узагальнена та донесена до громадськості за необхідності», – пояснив він. Політик також назвав повідомлення Баку джерелом «ворожих потоків інформації» і висловив упевненість в перемозі Вірменії в цьому конфлікті.

Також в Єревані звинуватили Баку у брехні щодо нібито раптовості ескалації. Шушан Степанян запевнила, що Азербайджан планував і довгий час готував ранкову недільну «контратаку».«Будь-хто, хто володіє базовими військовими знаннями, знає, що планування операції контратаки займає тижні. Через кілька хвилин після офіційного оголошення про ескалацію азербайджансько-турецькі ЗМІ опублікували матеріали з передової, що ще раз доводить, що провокація, ініційована Азербайджаном, була спланована заздалегідь», – пояснила вона.

Нагадаємо, що 1991 року Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, проголосив незалежність від Азербайджану. Баку спробував повернути реґіон силою, спалахнула війна. У 1994 році Азербайджан, Вірменія і невизнана Нагірно-Карабаська Республіка за посередництва Росії підписали протокол про перемир'я. Періодично військові дії на лінії зіткнення поновлюються.

На цей час переговорний процес, спрямований на пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту, проходить за посередництва Мінської групи ОБСЄ. У неї входять: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є: Росія, Франція і США. При цьому Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську Республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею перемовини.