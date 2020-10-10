Вперше за час пандемії в Україні за добу померло від COVID-19 понад сто людей.


Упродовж минулої доби в Україні виявили 5728 випадків коронавірусної хвороби. Померло 108 людей – показник добової смертності вперше вийшов за межі сотні.

 

Про це йдеться в даних, поширених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

Найбільше добових випадків виявили в Києві (532), на Харківщині (510), на Хмельниччині (402), на Одещині (338), на Житомирщині (306) та на Тернопільщині (306).

 

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 256 266. За час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 4887 людей.

 

Офіційно в Україні 138 809 активних носіїв хвороби. Найбільше – на Харківщині (18 466), в Києві (16 899), на Одещині (13 526) та на Львівщині (13 115).

 

10.10.2020

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