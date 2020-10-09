Світова продовольча програма ООН здобула Нобелівську премію миру.

Її співробітників вшановано, зокрема, за «запобігання використання голоду як знаряддя війни».

 

   

Лауреатом Нобелівської премії миру за 2020 рік стала Світова продовольча програма ООН (United Nations World Food Programme – WFP). Про це в п'ятницю, дев’ятого жовтня, повідомив Нобелівський комітет в Осло. На його офіційній сторінці в Twitter зазначено, що нагороду присуджено «за зусилля в боротьбі з голодом, за внесок в покращення умов щодо досягнення миру в конфліктних реґіонах і за діяльність як рушійну силу в запобіганні використання голоду як знаряддя війни і конфліктів».

 

«Це є визнанням роботи співробітників WFP, котрі щодня, ризикуючи своїм життям, забезпечують доставки їжі та допомоги понад 100 мільйонам голодних дітей, жінок та чоловіків у всьому світі», – йдеться у заяві Нобелівського комітету.

 

Нагадаємо, що 2019 року Нобелівську премію миру вручили прем'єр-міністрові Ефіопії Абію Ахмеду «за зусилля щодо досягнення миру і міжнародної кооперації та, зокрема, за його рішучу ініціативу щодо врегулювання прикордонного конфлікту зі сусідньою Еритреєю».

 

2018 року лауреатами Нобелівської премії миру стали лікар з Конго Денис Муквеге й іракська правозахисниця Надя Мурад. Муквеге був удостоєний нагороди за допомогу тисячам жертв сексуального насильства. Надя Мурад – одна з приблизно трьох тисяч жінок з етнічної групи езидів, котрі стали жертвами насильства з боку терористів «Ісламської держави». Їй вдалося втекти з полону. Мурад була відзначена за «надзвичайну стійкість і готовність розповісти про власні страждання та страждання інших жінок від їхнього імені».

 

Нобелівську премію миру вважають найважливішою в світі політичною нагородою. Цього року журі вибирало з 318 номінантів, серед яких були 211 осіб і 107 організацій. Розмір Нобелівської премії в 2020 році збільшено з дев’яти до десяти мільйонів шведських крон (в перерахунку близько 956 тисяч євро). Через пандемію COVID-19 церемонія вручення нагород в Стокгольмському концертному залі 10 грудня не відбудеться: її замінить телевізійна церемонія з включеннями з декількох країн.

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