Пролітаючи над..: Храм Різдва Богородиці в Комарні

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

 

 

Нині невелике Комарно, де живе трохи більше ніж чотири тисячі осіб, має одразу чотири великі святині. Найдавніша – храм Різдва Богородиці, відомий більшості як костел в Комарно. Це один з найгарніших храмів Львівщини.

 

Історія його будівництва сягає 1656-1658 років. Нині достеменно не відомо, хто був архітектором споруди. Більшість дослідників вважають, що це львів’янин італійського походження Войцех Капінос-молодший, якого вважають найкращим львівським скульптором першої половини XVI ст. Але існує версія також про авторство ще одного львівського італійця – Яна Покоровича.

 

У першій половині XVIII століття перед фасадом побудували двоярусну дзвіницю у формі тріумфальної арки, яка збереглась досі.

 

Головний фасад заворожує майстерним поєднанням скульптур та ліпнини. Архітектура костелу є яскравим зразком переходу від пізнього ренесансу до раннього бароко.

 

 

 

У храмі збережені розписи з XIX століття.

 

Вже у ХХ столітті костел дещо змінився. 1931 року його оновили за кошти парафіян, а також родини Лянцкоронських. Тоді поміняли підлогу та замінили орган.

 

Після Другої світової війни, як і бальшість храмів, костел не використовували як релігійну споруду. 1946 року його закрили та віддали під склад.

 

І лише 1992 року храм передали греко-католицькій громаді, яка відтоді ним опікується.

 

Нині храм потребує комплексної реставрації. 2020 року міська рада Комарна ініціювала розробку проєкту реставрації храму. Співфінансує проєкт департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА в рамках Програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2018 – 2020 роки». В рамках проєкту уже тривають археологічні дослідження.

 

 

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