У Франківську відкриють пам’ятний знак загиблим героям АТО.

В Івано-Франківську у День захисника України, 14 жовтня, у Меморіальному сквері відкриють пам’ятний знак загиблим героям АТО/ООС. На відкриття запросили особовий склад військових частин, які дислокуються на території міста, військовий духовий оркестр, салютну та знаменну групи, учасників АТО, членів їхніх родин, повідомила пресслужба Івано-Франківської міськради.

Фото www.facebook.com/marta.danuliuk

Урочистості з відкриття пам’ятника заплановані на 14:00. О 14:50 розпочнеться хода від Меморіального скверу до Вічевого майдану, де о 15:00 проведуть молебень.

Фото https://www.facebook.com/marta.danuliuk

Пам’ятний знак загиблим героям АТО/ООС в Івано-Франківську – це монументальна скульптурна композиція, присвячена Героям, які ціною свого життя відстоювали культурні цінності, територіальну цілісність, соборність та незалежність України. У центрі композиції – силует солдата, який руками розсуває гранітні площини, що тиснуть збоку. Він оберігає жінку-Україну, жінку-матір, виконану з бронзи. Висота композиції – 7 м, висота скульптури жінки – 3 м.

Фото https://dma.if.ua

Автором проєкту пам’ятника є скульптор Борис Данилюк. 4 вересня в Івано-Франківську відбулося повторне засідання конкурсної комісії з вибору проєкту пам’ятника, оскільки жоден з проєктів, представлених на першому засіданні, не обрали. Члени конкурсної комісії, серед яких були і представники громадських організацій учасників АТО та їхніх родин, врешті підтримали проєкт Бориса Данилюка. Проте рекомендували йому доопрацювати ідею пам’ятного знака, зокрема: розвинути емоцію стримування пресу воїном-охоронцем; покращити рельєф граніту та узгодити масштабність пам’ятного знака перед його встановленням із членами конкурсного журі. За найкращу проєктну пропозицію Борис Данилюк отримав за підсумками конкурсу 5 тисяч гривень.