Степанов заявив, що Україна з COVID-19 нагадує весняну Італію.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні через нарощення темпів поширення коронавірусної хвороби вже закінчуютья місця у лікарнях і ситуація приближується до тієї, що була навесні в Італії та Іспанії.

Про це Степанов сказав у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Він зазначив, що в Україні доба за добою – новий максимум захворювань.

"Антирекорди майже щодня. У лікарнях стрімко заповнюються ліжка", – констатував міністр.

"Медичні системи навіть розвинених європейських країн [навесні] не витримували навантаження. Всі ми бачили ті шокуючі кадри", – зауважив Степанов.

"Зараз країни Заходу заходять на другий цикл локдауну. Але це країни, чия економіка може, хоча і з труднощами, пережити новий жорсткий карантин. Проте для нашої економіки це буде катастрофа", – визнав він.