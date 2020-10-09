В Україні підходить до шести тисяч випадків ковіду на добу.

Число добових випадків коронавірусної хвороби в Україні підходить до шести тисяч – упродовж минулої доби підтвердилося 5804 захворювання.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Лідери за кількістю активних випадків COVID-19

Найбільшу кількість добових випадків виявили на Харківщині (630), в Києві (567) та на Одещині (403). На Хмельниччині – 330, на Дніпропетровщині – 307, на Тернопільщині – 305, на Житомирщині – 261, на Донеччині – 254, на Львівщині – 249, на Полтавщині – 236, на Сумщині – 207.

За числом активних носіїв хвороби Одещина випередила Львівщину. Загалом в Україні 135 109 пацієнтів із діагнозом COVID-19. Найбільше активних випадків – на Харківщині (18 114), в Києві (16 589), на Одещині (13 249) та на Львівщині (13 025).

Загалом за час пандемії занедужало 250 538 українців. Померло 4779. За добу – 89 летальних випадків.