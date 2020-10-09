Американські правоохоронці запобігли викраденню губернаторки штату.

Змовники хотіли таким чином спровокувати громадянську війну в США напередодні президентських виборів.

У четвер, восьмого жовтня, представники американських спецслужби розповіли, що проти губернаторки штату Мічиґан Ґретчен Вітмер (Gretchen Whitmer) готувалася змова. Про це повідомило видання Boston Globe. 13 осіб заарештовані. Сімом з них висунуто звинувачення в тероризмі і незаконному зберіганні зброї, їм загрожує довічне ув’язнення.

Як з’ясувалося, розслідування тривало кілька місяців, до нього було залучено ФБР. За офіційними даними, обшуки в рамках справи пройшли в понад десяти містах Мічиґану.

За повідомленнями влади штату, затримані планували захопти штурмом капітолій в столиці штату Лансінґу і взяти в заручники кількох чиновників, включно з губернаторкою. Потім вони мали намір провести власний суд над Ґретчен Вітмер за звинуваченням у державній зраді. Відтак вони сподівалися дати початок нової громадянської війни напередодні президентських виборів третього листопада.

За даними слідства, змовники встановили спостереження за заміським будинком Вітмер. За інформацією ФБР, ціле літо вони тренувалися і вели стеження за потенційними об’єктами викрадення.

Генеральна прокурорка штату Мічиґан Дана Нессель (Dana Nessel) розповіла, що екстремісти також планували підірвати міст, щоб ускладнити поліції доступ до місця події.

Варто зазначити, що губернаторка-демократка Ґретчен Вітмер неодноразово ставала об'єктом критики з боку президента-республіканця Дональда Трампа за проведені в штаті заходи щодо боротьби з пандемією. А Мічиґан з десятьма мільйонами мешканців вважають одним з ключових штатів у виборах глави держави.