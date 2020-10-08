Трьох солдатів виявили мертвими у квартирі на Житомирщині.

У селищі Новоівницьке, що в Андрушівському районі Житомирської області, знайшли метрвими трьох військовослужбовців тамтешньої війської частини Сил логістики ЗСУ. На тілах померлих, виявлених на приватній квартирі, не було слідів насильства. Згідно з непідтвердженою інформацією, солдати отруїлися чадним газом.

Як повідомило командування Сил логістики ЗСУ, зникнення трьох військовиків зауважили у четвер вранці під час перевірки рядів.

Військова частина в Новоівницькому

"8 жовтня 2020 під час ранкового шикування в одній із військових частин командування Сил логістики ЗС України було виявлено відсутність трьох військовослужбовців військової служби за контрактом. В результаті розшукових дій та прибуття до помешкання, яке винаймали військовослужбовці поза межами військової частини, було виявлено тіла трьох військовослужбовців без ознак життя. За результатами попереднього огляду, ознак насильницької смерті та фізичного впливу до загиблих військовослужбовців не виявлено. За даним фактом командуванням військової частини негайно повідомлено правоохоронні органи та Військову службу правопорядку у ЗС України. Наразі тривають слідчо-оперативні дії із встановлення причин та обставин загибелі військовослужбовців. Командування Сил логістики ЗС України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням управління Національної поліції Житомирщини, повідомлення про знахідку померлих надійшло о 8:50. Померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річний уродженець Сумщини, 23-річний уродженець Дніпропетровщини та 21-річний чернівчанин. Чоловіки проживали разом в орендованому помешканні.

Згідно з інформацією видання Житомир.info, попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.