Ослаблена ковідом збірна зазнала товариського розгрому від Франції – 1:7.

 

Збірна України ослабленим складом не змогла створити конкуренцію команді Франції у товариській грі на "Стад де Франс" – хлопці Андрія Шевченка програли чинним чемпіонам світу з рахунком 1:7.

 

 

Через травми та коронавірус у грі не змогла взяти участь тузінь гравців, котрі анґажувалися Шевченком на тренувальні збори упродовж минулих років. Відтак резервним гравцем заявили тренера воротарів Олександра Шовковського, котрий завершив кар'єру ще 2016 року. У стартовому складі команди вийшло четверо абсолютних дебютантів – Бущан, Конопля, Забарний та Зубков.

 

У стартові хвилини українці намагалися налагодити контроль м’яча, хай і без особливого просування вперед. Гра збилася після першого голу. Після навісу з лівого флангу Жиру пробив головою майже впритул, Бущан парирував удар, але Камавінга першим встиг на підбір та через себе закинув м’яч у дальній кут – 1:0.

 

Відчувши впевненість, господарі притиснули суперника. Жиру оформив дубль – спочатку відзначився ударом з-за меж штрафного, а в другому випадку був спритним на добиванні. "Динамівець" Миколенко не встигав за цим французом, а потім Микола ще й став автором прикрого автогола після кутового удару французів.

 

Незважаючи рахунок 4:0, перший тайм не був безпросвітнім. Декілька непоганих пасів вдалися і синьо-жовтим. Зо три добрі нагоди забити мав Маліновський.

 

На початку другого тайму підопічні Шевченка продемонстрували непогане вміння використовувати за рахунок швидких контрвипадів вільні зони. Ярмоленко відірвався від опікунів, але не влучив у ближній кут. Потім Циганков "розмочив" рахунок, завершивши свій прохід ударом під самісіньку стійку. Невдовзі в каркас воріт пробив Зубков.

 

Згодом розкута Франція потрафила забити ще три голи. Толіссо пробив у нижній кут з-за меж штрафного після скидки Мбаппе. Потім і сам зірковий нападник "ПСЖ" відзначився ударом під поперечину. На додачу, засмутив Бущана ще й Грізманн, якому допоміг рикошет.

 

На післяматчевій прес-конференції тренер команди Андрій Шевченко висловив жаль, що через прикрі обставини команда не змогла конкурувати з Францією.

 

"У такій ситуації я можу сказати, що гравці поставилися до матчу настільки серйозно, наскільки це було можливо. Ті, хто вийшов на поле, намагалися грати. Порівнювати наші дві команди наразі неможливо, але деякі відрізки в нашому виконанні були непоганими – зокрема початок другого тайму. Франція – чемпіон світу, на жаль, ми не змогли привезти наш найкращий склад, щоб якось намагатися конкурувати з нею", – сказав Шевченко.

 

Тренер зазначив, що ситуація є дуже важкою, "але потрібно якось із неї виходити". "Ми викликали футболістів молодіжної зірної. На нас чекають два відповідальні матчі, із Німеччиною та Іспанією. Гравці «Шахтаря» ще у четвер будуть проходити тести, після цього стане зрозуміло, кого ми зможемо викликати із цієї команди", – додав Шевченко.

 

 

Франція — Україна — 7:1 (4:0)

Голи: Камавінга (9), Жиру (24, 34), Миколенко (39, автогол), Толіссо (65), Мбаппе (82), Грізманн (89) — Циганков (52).

 

Франція: Манданда (Меньян, 46), Дінь, Лангле, Упамекано (Варан, 46), Павар, Ауар (Погба, 60), Толіссо, Камавінга (Грізманн, 60), Н’Зонзі, Жиру (к) (Бен Йєддер, 74), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Запасні: Льоріс, Кімпембе, Коман, Канте, Ернандес.

Тренер: Дідьє Дешам.

 

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Миколенко (Чеберко, 46), Михайліченко (Соболь, 46), Макаренко (Шепелєв, 62), Маліновський (Циганков, 46), Харатін, Шапаренко, Зубков (Безус, 71), Ярмоленко (к) (Яремчук, 62).

Запасні: Шовковський, Пластун, Сидорчук, Караваєв.

Тренер: Андрій Шевченко.

 

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