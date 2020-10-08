В Україні п'ять тисяч випадків ковіду за добу і новий максимум смертності.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5397 нових випадків коронавірусної хвороби. Попередній антирекорд перевершено на пів тисячі захворювань.

Про це йдеться в даних системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Рекордсмени за кількістю активних носіїв ковіду

Найбільшу кількість добових випадків COVID-19 виявили на Харківщині – 576 захворювань. На Київщині – 422 нових випадки, на Одещині – 367, на Сумщині – 312, на Дніпропетровщині – 306, на Донеччині – 294, на Рівненщині – 266, на Тернопільщині – 242, на Хмельниччині – 259, на Житомирщині – 236, на Черкащині – 236, на Львівщині – 227.

Упродовж минулої доби зафіксували смерть 93 людей – максимальний показник за час пандемії.