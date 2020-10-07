НАНУ обрала своїм президентом Загороднього, директора Інституту теоретичної фізики.

 

Новим президентом Національної академії наук України у середу обрали Анатолія Загороднього. Дотепер Загородній був віце-президентом НАНУ, очолював Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова.

 

Про це повідомляє прес-служба НАНУ.

 

 

"Шляхом таємного голосування двома третинами голосів виборців Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього", – йдеться в офіційному повідомленні академії.

 

На посаду директора також претендували колишній віце-прем'єр уряду Януковича-Азарова матеріалознавець Володимир Семиноженко, біохімік та імунолог Сергій Комісаренко і хімік, будівничий конспірологічних теорій Владислав Гончарук. В останній момент свою кандидатуру зняв економіст Богдан Данилишин, голова Ради Національного банку України. 

 

Як повідомив у Facebook старший науковий співробітник Інституту фізики НАНУ Антон Сененко, за Анатолія Загороднього проголосували 426 із 637 делеґатів.

 

"634 бюлетені виявлено в скриньках. Гончарук – 3. Загородній – 426. Комісаренко – 68. Семиноженко – 130. Проти всіх – 2. Недійсні – 5", – написав він.

 

Так, вибори нового очільника НАН прикольні.

Якщо відмінусувати навіженого академіка Гончарука і не враховувати Данилишина, що в останній момент зняв свою кандидатуру, приємно бачити, як троє кандидатів – Загородній, Комісаренко і Семиноженко – стійко зносять питання від делегатів зборів і вступають в дискусії.

Вже можна впевнено говорити, що з цими виборами, які мають всі ознаки змагальності, в НАН почався новий період.

Антон Сененко

 

Перед голосування найбільш екстравагантно виглядала кандидатура Вдадислава Гончарука. В інтерв'ю виданню "Граніт науки" він сказав, що дельфіни дресирують людей, використовуючи ультразвук, правдивий вік Землі – лише 15 тисяч років, а життя зародилося на планеті за сім днів. Сказав, що ці одкровення йому в сні розповів Бог. Гончарук стверджував, що коронавірус вигадали, аби зруйнувати світову економіку. А вакадемії має репутацію прибічника "русского міра" та російського православія. Поза тим всім він офіційно є директором Інституту колоїдної хімії та хімії води.

 

Попередній президент Національної академії наук України Борис Патон помер 19 серпня у віці 101 року. Патон очолював Академію наук із 1962 року.

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

 

 

Анатолій Загорожній – віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАНУ. Доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Народився 29 січня 1951 року у Великій Багачці на Полтавщині. Освіту здобував у Харківському університет ім. Каразіна на радіофізичному факультеті.

 

Із 1972 року – в Інституті теоретичної фізики. Починав від вченого секретаря, далі займав посади заступника директора з наукової роботи, завідувача відділу теорії та моделювання плазмових процесів – і до директора.

 

Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук здобув 1978 року, доктора – 1990-го. 

 

Наукові праці присвячені проблемам теоретичної та математичної фізики, фізики кінетичних явищ, теорії плазми, статистичної фізики.

 

У 1997 році обраний членом-кореспондентом НАНУ, у 2006 році – академіком НАНУ (за спеціальністю "Теоретична фізика, фізика плазми").

 

Наукові праці присвячені проблемам теоретичної та математичної фізики, фізики кінетичних явищ, теорії плазми, статистичної фізики.

 

У 2009-2011 рр. – головний учений секретар НАНУ. Із 2011-го – віце-президент.

 

07.10.2020

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