НАНУ обрала своїм президентом Загороднього, директора Інституту теоретичної фізики.

Новим президентом Національної академії наук України у середу обрали Анатолія Загороднього. Дотепер Загородній був віце-президентом НАНУ, очолював Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова.

Про це повідомляє прес-служба НАНУ.

"Шляхом таємного голосування двома третинами голосів виборців Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього", – йдеться в офіційному повідомленні академії.

На посаду директора також претендували колишній віце-прем'єр уряду Януковича-Азарова матеріалознавець Володимир Семиноженко, біохімік та імунолог Сергій Комісаренко і хімік, будівничий конспірологічних теорій Владислав Гончарук. В останній момент свою кандидатуру зняв економіст Богдан Данилишин, голова Ради Національного банку України.

Як повідомив у Facebook старший науковий співробітник Інституту фізики НАНУ Антон Сененко, за Анатолія Загороднього проголосували 426 із 637 делеґатів.

"634 бюлетені виявлено в скриньках. Гончарук – 3. Загородній – 426. Комісаренко – 68. Семиноженко – 130. Проти всіх – 2. Недійсні – 5", – написав він.

Так, вибори нового очільника НАН прикольні. Якщо відмінусувати навіженого академіка Гончарука і не враховувати Данилишина, що в останній момент зняв свою кандидатуру, приємно бачити, як троє кандидатів – Загородній, Комісаренко і Семиноженко – стійко зносять питання від делегатів зборів і вступають в дискусії. Вже можна впевнено говорити, що з цими виборами, які мають всі ознаки змагальності, в НАН почався новий період. Антон Сененко

Перед голосування найбільш екстравагантно виглядала кандидатура Вдадислава Гончарука. В інтерв'ю виданню "Граніт науки" він сказав, що дельфіни дресирують людей, використовуючи ультразвук, правдивий вік Землі – лише 15 тисяч років, а життя зародилося на планеті за сім днів. Сказав, що ці одкровення йому в сні розповів Бог. Гончарук стверджував, що коронавірус вигадали, аби зруйнувати світову економіку. А вакадемії має репутацію прибічника "русского міра" та російського православія. Поза тим всім він офіційно є директором Інституту колоїдної хімії та хімії води.

Попередній президент Національної академії наук України Борис Патон помер 19 серпня у віці 101 року. Патон очолював Академію наук із 1962 року.