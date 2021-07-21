Науковці НАНУ передбачають "вибуховий" спалах епідемії ковіду в Україні.

 

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, при НАНУ припускає, що найближчим часом епідемія COVID-19 в Україні перейде до вибухового зростання.

 

 

Про це йдеться у тижневому огляді поточної епідемічної ситуації в Україні, опублікованому 20 липня на офіційній сторінці НАНУ. 

 

"Наявні оперативні епідемічні дані дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні. На цей момент захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень, та існує загроза виникнення «вибухових темпів» такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта»", – ідеться в огляді.

 

Стурбованість науковців викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники, котрі, згідно з спостереженнями НАНУ, найшвидше відображають зміни в епідемічній динаміці: кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість нових госпіталізацій і кількість нових зареєстрованих випадків хвороби. При цім число позитивних ПЛР-тестів за тиждень зросло одразу на 16,6%.

 

 

Майже весь тижневий приріст загальнонаціональної захворюваності зосереджувався у південному регіоні, при тім левова частка приросту припала на Одещину. Зокрема, за тиждень на Одещині було зафіксовано на 49% більше хворих, ніж тижнем раніше. Крім того, там стрімко зростає число позитивних ПЛР-тестів (на 41%) і госпіталізацій (на 38%).

 

Певні епіцентри захворюваності – щоправда, менш виразні – можна виокремити в Києві та на Сумщині.

 

21.07.2021

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