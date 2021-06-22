ОП розглядає ідею обмеження міґрації з Росією через загрозу "Дельти".

Учасники наради в Офісі Президента заслухали інформацію Національної академії наук України про поширення штаму COVID-19 "Дельта". Нагадаємо, тиждень тому робоча група НАНУ з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, заявила про високу загрозу поширення агресивного "індійського" штаму й закликала обмежити міґраційні потоки з країнами, котрі переживають сплеск поширення "Дельти", зокрема з Росією.

Поширення "Дельти" у Росії

Як інформує пресова служба ОП, науковці НАНУ повідомили: штам коронавірусу "Дельта" в 1,6 раза заразніший, ніж "Альфа", у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

"Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам «Дельта»", – повідомили на Банковій.

Минулого тижня робоча група НАНУ з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, заявила про високу загрозу поширення агресивного штаму "Дельта" ("індійського" походження) в Україні. Фахівці НАНУ вважають, що нова хвиля епідемії, вірогідно, розпочнеться зі сходу України через контакт із Росією, котра наразі переживає спалах "Дельти".

"З огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі сходу України. Час її настання залежить від частки штаму «Дельта» в Україні, яка наразі невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені. Варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму «Дельта», нова хвиля може виявитися вищою від попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні", – йдеться в огляді.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час наради в ОП: в Україні знижується динаміка захворюваності на коронавірусну хворобу. "Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч", – підкреслив очільник уряду.