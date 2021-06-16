Аналітики НАНУ закликають обмежити сполучення з Росією через загрозу штаму "Дельта".

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні Національної академії наук України, заявила про високу загрозу поширення агресивного штаму "Дельта" ("індійського" походження) в Україні. Фахівці НАНУ вважають, що нова хвиля епідемії, вірогідно, розпочнеться зі сходу України через контакт із Росією, котра наразі переживає спалах "Дельти". Науковці закликають обмежити міґраційні потоки.

Про це йдеться в огляді, присвяченому поширенню штаму "Дельта" в Європі та загрозам для України. Робоча група опублікувала його на офіційній сторінці НАНУ.

Згідно з даними, оголошеними на брифінгу Public Health England від 11 червня 2021 року, штам "Дельта" у 1,6 раза заразніший, ніж "Альфа" (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Стурбованість пов’язана насамперед із тим, що цей штам дуже поширився у Росії. Згідно з актуальними нормалізованими даними із бази секвенувань GISAID, його частка станом на 14 червня оцінюється у 64% серед нових захворювань ( 21A (Delta) – 64%; 20I (Alfa, V1) -–11%; 20B – 25%). Для порівняння, у Польщі частка "Дельти" – лише 9% ( 21A (Delta) – 9%, 20I (Alfa, V1) – 82%, 20J (Gamma) – 2%).

Частка "Альфи" й "Дельти". Вгорі – Польща, внизу – Росія (дані нормалізовані)

Наразі в Росії спостерігається стрімке зростання захворюваності, сконцентроване у двох найбільших мегаполісах країни – Москві та Санкт-Петербурзі. Число випадків хвороби у Москві за останній тиждень подвоїлось.

Загалом, зареєстрована захворюваність у Європі наразі близька до рівня, який фіксується в Україні, а зростання епідемічних показників спостерігається у трьох країнах Європи – у РФ, Великій Британії та Португалії. Саме там найбільше поширився штам "Дельта".

Нові захворювання у Європі (середнє семиденне на мільйон населення)

Відтак науковці НАНУ пропонують українській владі встановити додатковий контроль та обмеження на міграційні потоки між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка "Дельти".

"З огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі сходу України. Час її настання залежить від частки штаму «Дельта» в Україні, яка наразі невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені. Варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму «Дельта», нова хвиля може виявитися вищою від попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні", – йдеться в огляді.