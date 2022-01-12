Стрімкіший, ніж будь-коли раніше: НАНУ очікує спалаху нової хвилі.

 

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, констатує: у нас почалася нова хвиля епідемії. Очікується, що швидкість поширення хвороби буде найстрімкішою, у порівнянні з попередніми етапами.

 

 

Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12-25 січня 2022 року, оприлюдненому на офіційній facebook-сторінці НАНУ.

 

"Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів", – йдеться у коментарі.

 

Науковці зазначають, що Укрїана слідує тенденціям країн Східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі.

 

Наразі важко спрогнозувати розвиток епідемії, адже початок нової хвилі припав на святковий період, "котрий традиційно призводить до аномалій в даних".

 

"Згідно з даними про заразність штаму «омікрон» та епідемічних тенденцій низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії", – додали у робочій групі.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Середня кількість нових виявлень в Україні сягнула до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день у середньому за останній тиждень.

 

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12–18 січня 2022 року та 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) – протягом тижня 19 – 25 січня 2022 року", – йдеться у прогнозі.

 

12.01.2022

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